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Samsung Galaxy A80 One UI 3.1 Güncellemesini Alıyor!

Samsung, farklı bir kamera yapısına sahip olan Galaxy A80 için yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini göndermeye başladı.

Yunus Emre Çakır

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Gaalaxy A80

Kore’li dev Samsung, şu sıralar yeni piyasaya sürdüğü Galaxy A serisi akıllı telefonları ile ilgilenmenin yanı sıra önceki modellerine de güncelleme göndermeyi ihmal etmiyor. Bilindiği üzere şirket değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte artık birçok cihazına Android 11 güncellemesi göndermeye başlamıştı.

En son Galaxy S9, Note 9, Note 10, S10, Tab S7 gibi birçok cihazına bu güncellemeyi göndermiştir. Bugün ise şirket farklı kamera yapısına sahip olan Galaxy A80 için yeni Android 11 tabanlı One UI 3.1 güncellemesini sunmaya başladı. Şuan için Fransa pazarında sunulan güncelleme eğer bir yazılımsal hata olmazsa önümüzdeki günlerde küresel pazara yayılacaktır.

Galaxy A80

A805FXXU5DUC7 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, içerisinde yeni Android 11 özelliklerini ve geliştirilmiş One UI 3.1 arayüzünü barındırıyor. Yeni One UI 3.1 daha kolay bir kullanıcı arayüzüne ve birçok Android 11 temel özelliklerine kavuşabiliyorsunuz. Eğer Galaxy A80 kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.

Samsung‘un bunun dışında Android 12‘yi A serisine sunacağına dair bir açıklaması olmasa da bazı kaynaklarda şirketin bu güncellemeyi de A serisi cihazlarına göndereceği söyleniyor.

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