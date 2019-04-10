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Samsung Galaxy A80 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un en yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy A80 benzersiz bir tasarımla geliyor....

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A80 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, bugün düzenlediği “A Galaxy Event” etkinliğinde, daha öncesinde Galaxy A90 olarak ifade edilen Galaxy A80 akıllı telefonunu duyurdu. Samsung Galaxy A80, Samsung’un birinci sınıf donanımları ve şimdiye kadar bir akıllı telefonda hiç görülmemiş benzersiz bir tasarımı sunan üstün kaliteli bir cihazdır.

Galaxy A80, açılır kameralı Samsung’un ilk akıllı telefonudur. Telefon aynı zamanda şirketin en yeni ekran çözümü olan New Infinity ekran ile donatıldı. Ayrıca yepyeni bir Snapdragon 730G yonga setine ve akıllı bir bataryaya da ev sahipliği yapıyor.

Galaxy A80, bu yıl piyasaya sürülen Galaxy A serisinin en kaliteli telefonu. Galaxy A80, büyük bir 6.7 inç FullHD+ (2400X1080) Süper AMOLED ekrana sahip. Bu, özellikle ekranda çentik veya delik olmayan ve ultra ince çerçeveler bulunan New Infinity ekranıyla gelen ilk Samsung telefon.Samsung Galaxy A80 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

 

Samsung Galaxy A80 Özellikleri

New Infinity ekran, Samsung’un en yeni tam ekran yeniliğinin en yüksek ekran / gövde oranına sahip sürükleyici ekranıdır. Telefon, rahat bir tutuş sağlamak için arka kısımda yanlarda kavisli bir 3D cam panel sunuyor. Prizma efekti bulunan Phantom Black, Angel Gold ve Ghost White renklerinde sunulacak.

Samsung, kamerayı gizlemek için açılan bir mekanizmaya güveniyor. Genellikle öne bakan kameralar için olan tipik açılır kameralardan farklı olarak, Samsung’un kullandığı mekanizma, selfie kameranın yanı sıra üçlü arka kamerayı da ön tarafta kullanmanıza olanak sağlayacak.

Bu, selfie kamera moduna her geçiş yaptığınızda, kamera kurulumunu barındıran arka panelin üst kısmının yükseleceği ve sürgüdeki kamera modülünün otomatik olarak öne döneceği anlamına gelir. Bu eşsiz yeni kamera mekanizması, yüksek kaliteli birincil kameraları, özçekimler için de kullanmanızı sağlar.

Samsung Galaxy A80 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri

Ve kamera kurulumu gerçekten kaliteli. Galaxy A80 ultra net ve ayrıntılı fotoğraflar için 48MP f / 2.0 ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve derinlik eşlemesi için ToF kamerası ile birlikte geliyor. Her üç kamera da özçekimler için kullanılmak üzere öne doğru dönebilir.

Galaxy A80 ayrıca yepyeni bir Snapdragon 730G yonga seti tarafından desteklenmektedir. Bu, 2.2GHz’e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli bir yonga setidir. Qualcomm, yongaseti birkaç saat önce Snapdragon 730 ile birlikte duyurdu. İki işlemci arasındaki en büyük fark, SD730G’nin gelişmiş bir oyun deneyimi için yüzde 15’lik hızlı bir GPU sunması.

Yonga seti, genişletilebilirliği desteklemeyen 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanıyla eşleştirildi. Galaxy A80 3.700mAh bataryaya sahiptir ve 25W Süper hızlı şarjı destekler. Cihaz ayrıca optik bir parmak izi algılayıcıya sahip ve One UI bulunan Android Pie üzerinde çalışır.

Samsung Galaxy A80 649 € (730 $) mal olacak ve 29 Mayıs’tan itibaren satışa başlayacak.

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