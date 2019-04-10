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Samsung Galaxy A80 Tanıtım Videoları Yayınlandı!

Yenilikçi tasarımı ile yılın en iyi telefonu olabilecek Samsung Galaxy A80'in tanıtım videoları da bir hayli ilgi çekici....

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A80 Tanıtım Videoları Yayınlandı!

Yaklaşık olarak birkaç saat önce tanıtımı yapılan Samsung Galaxy A80, şüphesiz akıllı telefon dünyasında en yenilikçi telefonlardan birisi olacak. Arka kameralarının aynı zamanda selfie kamerası olarak kullanılması, başlı başına bir ilk iken, 48 megapiksellik ana kamerası ile selfie çekmesi, telefonu bu kategoride birinci sıraya taşıyor.

Samsung’un en yeni yaklaşımlarını bünyesinde barındıran Galaxy A80’nin tanıtım videolarıda bir o kadar telefonun özelliklerini ön plana çıkarıyor. Şirketin resmi Twitter hesabından paylaşılan videolar ile telefona kısa bir bakış atabilirsiniz.

Telefonda ultra geniş açılı sensör ve Live Focus özelliğini sağlayan ToF sensörlü üçlü bir kamera bulunuyor. Bunu daha basit anlamanız için aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Videodan da anlaşıldığı üzere kameralar doğrudan kişiye odaklanarak arka tarafı blur yapıyor.  Kamera, hareket halindeyken bile videolarınızı sabitleyen Galaxy S10 amiral gemisindeki Süper Steady dengeleme moduna sahiptir:

Aşağıdaki videolar ise akıllı telefonun kamera mekanizmasının nasıl çalıştığını görmenize yardım edecek.

Genel olarak kamera sistemi ile ön plana çıkacak olan Samsung Galaxy A80, aynı zamanda süper hızlı şarj teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

Akıllı telefonun genel özelliklerini öğrenmek için doğrudan yukarıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Kısa bir süre sonrasında ise incelememizde derinlemesine olarak özelliklerine göz atabilirsiniz.

KaynakTwitter
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