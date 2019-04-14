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Samsung Galaxy A80 vs Oppo Reno 10x Zoom

By Selin Polat

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Samsung Galaxy A80 vs Oppo Reno 10x zoom

Bu hafta, benzersiz açılır kameralı iki telefonun tanıtımını gördük. Samsung Galaxy A80 ve Oppo Reno 10x zoomBüyük bir tam ekran tasarımı ve arka kısımdaki 48MP kameralar gibi başka benzerlikleri de var.

Galaxy A80‘in ikili hareket mekanizması, ana kamerayı öne bakacak şekilde döndürmeyi başarıyor. Samsung, bu telefonu en kaliteli özçekim fotoğraf ve videoları üretmek için tasarladı. Sadece amiral gemileri akıllı telefon modellerinin kendi fotoğraf makinelerinde otomatik netleme yapmadığını, videolar için gerçek zamanlı bokeh oluşturan büyük 48MP sensörleri veya ToF modüllerini bırakmadıklarını düşünün. Galaxy A80 tam da bunu yapıyor.

Oppo Reno 10x Zoom ayrıca birinci nesil cihazlardan farklı yeni bir pop-up mekanizmasına sahiptir. Ancak bu “köpekbalığı yüzgeci” tasarımı normal pop-up’lardan daha mı iyi? Ve 16MP selfie kamera rakibine göre daha mı düşür kalacak?

Gücü bunun yerine arka kamera ile yatıyor. Adından da anlaşılacağı gibi, “10x zoom” modelinde 5x optik zoom (ve 10x hibrit) yapan bir periskop modülü var. Her iki telefonun da ultra geniş açılı bir kamerası var, ancak Oppo şu anda bu yakınlaştırma seviyelerine ulaşabilecek yalnızca iki telefondan biri.

10x zoom
Oppo 10X Zoom ile çekilmiş bir görüntü

Oppo Reno‘nun ana kamerası da donanım OIS plus yazılım EIS’ye sahipken, A80 yalnızca Galaxy S10’daki Super Steady EIS modelini kullanıyor.

Galaxy A80, yeni Snapdragon 730 yonga setine sahip ilk telefon, ancak bu kategoride Reno içindeki Snapdragon 855 işlemci ile daha güçlü.

Samsung, A80’de 25W Süper Hızlı Şarj kullanırken Oppo, 20W destekli VOOC 3.0’ı kullanıyor. Reno’nın pil kapasitesi 4.065mAh ve bu rakam Galaxy A80’de 3.765mAh’de kalıyor.

Oppo Reno 10x zoom
Oppo Reno 10x zoom

Küçük ve büyük de başka avantajlar var. Reno, %100 DCI-P3 kapsama alanına ve aynı zamanda bir microSD kart yuvasına sahip ve ekranı Gorilla Glass 6 korumasına sahip. Teknik özelliklerin ayrıntılı bir karşılaştırmasını burada görebilirsiniz.

Samsung Galaxy A80 Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri
Samsung Galaxy A80

Son olarak fiyatlarını karşılaştıracağız. Fakat ülkemizde satışa çıkmadığı için rakamları USD olarak vereceğiz. Samsung Galaxy A80 için 730 $ fiyat belirlenmiş. Oppo Reno 10x zoom için 600$ fiyat biçilmiş. Bunun Oppo’nun Çin’deki fiyatı olduğuna dikkat edin, küresel fiyat muhtemelen daha yüksek olacak, bu yüzden iki telefonun fiyatı da artabilir.

Piyasada, etkileyici kamera özelliklerine ve tam ekrana sahip 2 telefonu kıyasladık. Sizce hangi telefon daha üstün gelecektir?

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