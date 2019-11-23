Samsung Galaxy A81 Kalemiyle Birlikte Geliyor!

Samsung S serisi amiral gemisi telefonlarını 2020 yılının başında piyasaya süreceğini açıklamıştı. Samsung’un ayrıca yeni A serisi telefonlarını da satışa çıkarması bekleniyor. Son raporlar yaklaşan Galaxy A51 ve Galaxy A71 telefonlarına dair sızıntılar içeriyor.

Samsung hakkında yeni bir rapor, Galaxy A81 telefonun varlığına işaret ediyor. İlginç bir şekilde, Galaxy A81‘in S Pen ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Rapor, yeni tespit edilen SM-AN815F model numaralı telefonun, sıradışı bir cihaz olabileceğini öne sürdü.

Bu model numarası yaklaşan Galaxy A81‘e ait olabilir. Ancak, model numarasındaki A ve N‘nin varlığı, telefonun bir S Pen stylus kalemi ile gelebileceğini ima ediyor. Bunun dışınfa Galaxy A81‘in bazı pazarlar için Galaxy Note 10 Lite‘ın yeniden markalanmış bir sürümü olma olasılığı da var.

Note serisinin dışında, başka hiçbir Samsung telefonda S Pen stylus kalemi bulunmuyor. Galaxy A81 gerçekten de S Pen ile gelirse, Samsung Note serisi, her zaman yüksek fiyat etiketleri taşıdığı için, S Pen stylus desteğini daha ucuza getirmek mümkün olabilir.

Galaxy A81 hakkında, 128 GB yerel depolamaya sahip olacağından başka herhangi bir bilgi mevcut değil. Umarım, önümüzdeki haftalarda Galaxy A81‘e dair yeni bilgiler elde edebiliriz.

Bunun dışında Galaxy A80 telefonun döner kamera sistemi en çarpıcı özellikti. Galaxy A81‘in de bu özelliği koruyacağı düşünülüyor. Birkaç ay önce ortaya çıkan bilgilerse, cihazın 64 megapiksel ana lens, 16 megapiksel ultra ince lens, 2x veya 5x optik zoom ile 12 megapiksel sensör ve 3D sensör içeren dört arka kameraya sahip olacağını ortaya koydu.

Galaxy A80 bu yıl nisan ayında resmileşmişti. Bu nedenle, Galaxy A81’in gelecek yıl aynı saatlerde resmi hale getirilmesi ihtimali var. Daha ucuz bir kalem desteği sizce de herkesin ihtiyacı değil mi?