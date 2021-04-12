Samsung Galaxy A82, 23 Nisan’da Satışa Sunulacak!

Yeni Samsung Galaxy Quantum 2‘nin yani Galaxy A82‘nin resmi afişleri Cuma günü paylaşıldı. Bu rapor, akıllı telefonun tüm tasarımını ve özelliklerini ortaya çıkardı.

Kaynak, Galaxy Quantum 2’nin 23 Nisan’da Güney Kore’de duyurulacağını ve 13 Nisan ile 19 Nisan tarihleri ​​arasında rezervasyonlara açık olacağını iddia ediyor. Bu cihazın Galaxy A82 5G adıyla Güney Kore dışındaki pazarlara geleceği söyleniyor.

Samsung Galaxy A82, 161.9 x 73.8 x 8.1 mm boyutlarında ve 176 gram ağırlığında geliyor. Cihaz, WQHD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç Dinamik AMOLED ekrana sahip. Ekrandaki Infinity-O delikli, otomatik odaklama destekli 10 megapiksel bir selfie kamerası bulunuyor.

Cihazın arka kamera kurulumunda f/1.8 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip 64 megapiksel ana lens bulunuyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksel ultra geniş lens ve 123 derecelik FOV ile f/2.4 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel makro kamera ile birleştirilmiş.

Telefonun gri, beyaz ve açık mor renklerine sahip olmasi bekleniyor. Cihazın 4,500 mAh bataryası 25W hızlı şarjı destekliyor. Bir microSD kart yuvası ve ekran içi parmak izi tarayıcısı gibi diğer özellikler sunuyor. Aynı zamanda cihazda Snapdragon 855+ işlemci bulunması bekleniyor.