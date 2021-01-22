Samsung Galaxy A82, Kaydırmalı Bir Kameraya Sahip Olabilir!

2018 ve 2019, kaydırmalı telefonların kısa bir süre geri dönüş yaptığı yıl olarak hatırlanabilir. Bu dönemde duyurulan sürgülü tasarıma sahip telefonlardan biri de Galaxy A80 oldu. Şimdi ise Galaxy A82 adında yeni bir model piyasaya sürülecek. Bir önceki tasarımı benimseyip benimsemediği ise bilinmiyor.

Galaxy A82 ilk olarak 2020’nin başlarında Samsung’un, bazıları zaten piyasaya sürülen bir grup Galaxy A akıllı telefon için ticari marka başvurusunda bulunduğu zaman duyuldu. Telefonun 5G desteğine sahip olacağı bildirildi. Ancak nasıl göründüğüne dair bir bilgi bulunmuyordy, bu yüzden Galaxy A80’in kaydırıcı ve dönen kamera tasarımını koruyup korumayacağını bilmiyoruz.

Galaxy A80, ekranda çentik veya delik bulunmayan 6,7 inç FHD + ekranla piyasaya sürüldü. Sürgülü + döner mekanizması, üçlü arka kameraların yukarı doğru kaymasına ve ardından öne bakan kameralar olarak iki katına çıkmasına izin veriyordu.

Telefon ayrıca bir Snapdragon 730G işlemci, 8GB RAM, 128GB depolama ve 48MP + 8MP + TOF üçlü arka kameralar da içeriyordu. 25W hızlı kablolu şarj desteği ile 3700mAh pil kapasitesi ile piyasaya sürüldü.

Samsung A82 ise yaz aylarında tanıtılacak ve daha iyi özellikleri de beraberinde getirecek. Samsung Galaxy A82’nin Snapdragon işlemciye ve dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Telefon, Android 11 işletim sistemi ile desteklenebilir.