Samsung Galaxy A82’nin Kamera Ayrıntıları Sızdırıldı!

Kore’li dev Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni orta segment A serisi cihazları Galaxy A52 ve A72‘yi resmi olarak tanıtmıştı. Ancak şirketin üzerinde çalıştığı bir A serisi cihaz daha var o da Galaxy A82 olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin kısa sürede piyasaya sürmesi beklenen bu modelinin bugün yeni kamera bilgileri ortaya çıktı.

Bilindiği üzere firma, Galaxy A80‘den bu yana geliştirdiği yeni kamera sistemini A82‘de de kullanmayı planlıyor. Bu kamera yapısı öne doğru dönebiliyor ve bir selfie kameraya dönüşüyor ve aynı zamanda arkaya dönerek ana kameraya dönüşebiliyor. Şirketin oldukça fazla olumlu dönüş aldığı bu kamera sistemini yeni Galaxy A82‘de de büyük olasılıkla göreceğiz.

Ancak bugün ortaya çıkan bir diğer bilgi ise yeni Galaxy A82‘nin arka ana merceğinin Galaxy A52 ve A72‘de olduğu gibi 64 Megapiksel bir çözünürlüğe sahip olacak. Bununla birlikte kullanılan sensör Samsung tarafından değil Sony‘den geliyor. Cihaz Sony‘nin IMX686 sensörünü kullanacak. Bilindiği üzere geçen yıl Galaxy A82 hakkında çeşitli bazı teknik özellik sızıntısı yapılmıştı.

Buna göre cihazın Snapdragon 860 yonga seti ve 8 GB RAM kapasitesinin olacağı söyleniyor. 4G olarak gelmesi beklenen cihazın 5G‘li versiyonu hakkında henüz bir sızıntı yapılmadı. Ayrıca cihazın Güney Kore pazarı dışında küresel bir pazara sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. Samsung‘un yeni A82‘yi Mayıs ayından sonra sunacağı tahmin ediliyor.