Samsung, uzun bir süredir amiral gemisi modellerinde kullanmış olduğu standart tasarımında değişikliğe gitme kararı aldı. Markanın sonsuz ekran tasarımını 2.nesile geçireceği ve yeni akıllı telefonlarında yeni ekran tasarımları sunacağını biliyoruz. Beklenti bu modellerin Galaxy S10 amiral gemisi serisi olarak gelmesi. Fakat tek sürpriz amiral gemisi modelinde yapılmadı. Bunun yanında, kısa bir süre önce tanıtımı yapılan Samsung Galaxy A8s akıllı telefonlarında da yeni nesil tasarım kullanıldı.

Bir nevi Samsung yeni nesle geçiş yapmış oldu. Peki, Samsung Galaxy A8s akıllı telefonlarının özellikleri neler? Gerçekten almaya değer bir telefonda mı söz ediyoruz? Detaylara bakalım.

Samsung Galaxy A8s Tasarımı Nasıl Değişti?

İşe tabii ki tasarım kısmında başlamak gerekiyor. Samsung Galaxy A8s akıllı telefonlarında, dediğimiz gibi yeni nesil tasarıma geçiş yapıldı. Ekran kısmında yeni nesil Sonsuz-O ekranlara geçiş yapıldı. Ekranların üzerinde herhangi bir çentik alanı bulunmuyor. Bunun yanında çerçeve alanı da bulunmuyor. Beklendiği ve daha önce görsellerinin sızdırıldığı gibi yeni akıllı telefonların ön kamerası ekranların hemen üzerine gömülü bir şekilde geliyor.

Ekran üzerine gömülü olarak gelen ön kameranın sunacağı ayrıcalıkların, kullanım testleriyle belli olacağını söylemek gerekiyor. Öyle ki bu kısımda yapılan bazı değişiklikler net olarak açıklanmış değil. Arayüz kısmında yapılan değişiklikler gibi değişikliklerin henüz açıklanmadığını gördük. Genel ekran tasarımını bir kenara bırakacak olursak, kasa kısmında da başarılı bir telefon görüyoruz.

Oldukça ince bir kasaya sahip olan Samsung Galaxy A8s, alüminyum çerçeve kullanıyor. Telefonun arka yüzeyinin ise tamamen cam olduğunu görüyoruz. Bu tercihle beraber bir hayli ince bir telefon elde edilmiş. Telefonun ölçüleri kısmında sunulan değerler 158.4 X 74.9 X 7.4 mm. Bu ölçülerle beraber sunulan ağırlık değeri ise 173 gram.

Renkler: Mavi, Yeşil, Gri

Tasarım kısmında son olarak arka kapak bölümünden söz edelim. Arka kapak tasarımı çok büyük ölçüde değişmiyor. Yine üst üste sıralı olan 3 arka kamera dizilimi görüyoruz. Bu kez ortada yer alan kameranın çerçevesi renklendirilmiş durumda. Kamera alanının hemen altında bir flaş ışığı yer alıyor ve bu bölümün yanında da parmak izi sensörlerini görüyoruz. Yeni modelin bu özellikler dışında bir tasarım farklılığı bulunmuyor.

Samsung Galaxy A8s Ekranları

Samsung ekran kısmında çok derinlemesine bilgi vermedi. Bu kez OLED ekran kullanıldığı açıklanmadı. Telefonun IPS LCD ekran kullandığı belirtiliyor. Yeni ekran tasarımı için mi böyle bir karar alındığı konusunda ise bir açıklama yok. OLED ekran tercihinden neden vazgeçildiği konusunda bir bilgi yok. Ekran boyutu kısmında ise 6.4 inçlik bir panel kullanılmış. Oldukça geniş ekran boyutunun karşılığında çözünürlük değeri de arttırılmış.

Telefonun 1080 X 2340 piksel gibi bir çözünürlük değeri var ve 19.5:9 ekran formatı sunuluyor. Bu değerlerle beraber sunulan piksel yoğunluk değeri ise 403 PPi olarak açıklandı. Açıkçası bu değeri elde etmek için çözünürlük üzerinde bir çalışma yapıldığını söyleyebiliriz. Genel olarak değerlendirmelerde ise görüntü kalitesinin oldukça başarılı olduğu söyleniyor. Ekran kısmında yine sürekli açık ekran artıları ve benzeri özelliklerde bulunuyor.

Samsung Galaxy A8s Teknik Özellikleri

Orta segment bir akıllı telefon olmasına karşın, sınıfının amiral gemisi modeli olan Samsung Galaxy A8s akıllı telefonun da Snapdragon 710 işlemcileri yer alıyor. Toplamda 8 çekirdek bulunan işlemciler 2+6 şeklinde sıralanıyor.

2.2 GHz hızında çalışan 2 çekirdeği bulunan işlemcinin, 1.7 GHz değerinde çalışan 6 güç tasarrufu çekirdeği de bulunmakta. 10 nm üretim sürecinin bir ürünü olan işlemcilerle beraber gelen grafik birimi kısmında ise Adreno 616 serisi öne çıkıyor.

Yine grafik işlemcisi konusunda da oldukça başarılı bir seriye yer verilmiş durumda. Zaten genel olarak Snapdragon 710 serisi başarılı bir işlemci serisi. Bellek kısmına geldiğimiz zaman 6 GB RAM bellek sunulan bir modelle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yine yeni nesil LPDDR4X RAM belleklerinin kullanıldığı Samsung Galaxy A8s, 8 GB RAM bellek kullanan bir üst seçecekte sunuyor.

Depolama birimi kısmında da 128 GB seçeneği var ve tabii ki hafıza kartı ile yükseltme imkanı sunulmuş. İşletim sistemi olarak ise Android Pie serisinin kullanıldığını hatırlatalım. Bu serinin arayüz kısmında bir farklılık sunacağını da ekleyelim.

Samsung Galaxy A8s Kameraları

Kamera kısmında da 4 kameralı, iddialı bir akıllı telefon söz konusu. Samsung Galaxy A8s arka kısımda f/1.7 değerinde 24 MP + f/2.4 değerinde 10 MP + f/2.2 değerinde 5 MP 3 kamera sunuyor.

Dikey bir dizilim gösteren kameraların biri derinlik algısı, biri ana kamera ve diğeri de telefoto kamerası olarak görev üstleniyor. Ekrana gömülü olarak gelen ön kamera kısmında ise 24 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığı bulunan bir kamera kullanıldığını görüyoruz.

Samsung Galaxy A8s Alınır Mı?

Samsung, henüz tüm detayları net açıklamadı. Bunlardan birisi de fiyat kısmı. Fiyat kısmında 450-500 dolarlık bir akıllı telefon sunulacağı söyleniyor. Bu özelliklerle değerlendirdiğimiz ve tasarıma baktığımız zaman başarılı bir model söz konusu.

Tabii ki alınıp alınmayacağı konusunda verilecek olan kararda en çok etkili olacak şey, telefonların fiyatları olacak. Bu konuda bir açıklama yapıldığı zaman sitemizde paylaşacağız.