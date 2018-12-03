Sabahın erken saatlerinde Huawei, 17 Aralık‘ta ekrana gömülü bir selfie kamerasına sahip Nova 4 için bir tanıtım etkinliği yapacaklarını açıklamıştı. Bu duyurunun yapılmasının hemen ardından yaklaşık birkaç saat sonra, Samsung Galaxy A8s modelini 10 Aralık‘ta, yani bir hafta öncesinde tanıtacağını bildirdi.

Bu durum tam anlamıyla tesadüfi bir olay değil. Asıl amaç Infinity-O ekranına sahip ilk telefonu kimin çıkaracağı. Sonuçta Kasım ayının sonlarından itibaren bir yarış devam ediyordu. Ancak durumun bu şekilde olması biraz daha ortamı kızıştıracak gibi duruyor. Tabiki tanıtım tarihleri arasında bir çekişme olsa da asıl önemli olanın özellikler konusu olduğunu unutmamak gerekir. Yani daha dereyi görmeden paçaları sıvamamak gerekiyor.

Hem Nova 4 modeli hem de Galaxy A8s modelinraki ekranların üretici BOE firmasıdır. Ekranlar LCD‘dir. Ancak analistler tarafından yapılan değerlendirmelere göre Samsung ekranın daha premium özellikte olacağı ifade edilmektedir.

Samsung Galaxy A8s cep telefonunun özellikleri arasında 6.3 inçlik 2340×1080 çözünürlüğü bulunan 19.5:9’luk LCD ekran, 6GB’a kadar RAM’e sahip Snapdragon 710 yonga seti var. Ayrıca ekrana yerleştirilmiş 24MP’lik bir selfie kamerası ve arkada üçlü kamera kurulumunun olması bekleniyor. Tabiki bu üçlü kamera kurulumu olan kameranın birisi normal, diğeri ultra geniş ve üçüncüsünün de derinlik algıma özelliğinde olması ifade ediliyor.