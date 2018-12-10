Samsung, ekranda kamera deliği olan dünyanın ilk akıllı telefonunu Galaxy A8s‘i duyurdu. Samsung tasarıma Infinity-O adını verdi ve akıllı telefonun en yakın takibi olan Honor View 20’nin bir adım önüne geçtiği iddia ediliyor.

Her neyse, Galaxy A8’in ekran içi kamerası, cihazın tek merkezi özelliği değil. Aslında depolama kapasitesi 128GB ve 6 veya 8GB RAM ile eşleştirilmiş güçlü bir Snapdragon 710 yonga seti ile oldukça yetenekli bir akıllı telefon. Ayrıca cihaz 512GB’a kadar microSD kart ile genişletilebiliyor.

Ekrana gelince, sol üst köşedeki selfie kamerası için 6.7mm genişliğinde bir kamera deliği içeriyor ve diyagonalde 6.4 inçe kadar uzanıyor. Çözünürlük, 19.5: 9 en boy oranıyla 1080 x 2340 pikseldir. Panelin etrafinda alt taraf da dahil olmak üzere oldukça ince, ancak Samsung, Super AMOLED ile ilgili bir bilhi paylaşmadığı için, telefonun normal bir IPS LCD ekranı ile gelebileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir.

Arka tarafta 3 kamera kurulumu yer alıyor. Sırasıyla 24 MP, f/1.7 + 10 MP, f/2.4 + 5 MP, f/2.2 diyafram açıklığına sahip. Üçüncüsü sadece derinlik algılama için kullanılıyor. Öndeki kamera ise 24 MP, f/2.0 diyafram açıklığına sahip.

Telefon, USB-C üzerinden hızlı şarj desteği ile bir 3,400 mAh gücünde pil kullanıyor ve Samsung’un UI ile Android 8.1 Oreo çalıştırıyor. (Android 9.0’e güncellenebileceğini de aktarıyorlar) Ayrıca arka tarafta bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor.

Mavi, Gri ve Yeşil renk seçenekleri ile Çin’de 21 Aralık’a kadar ön sipariş verilebilir durumda. Satışa çıkacağı tarih ise 21 Aralık olarak belirlenmiş. Ne yazık ki, hala telefonun fiyatlandırması ile ilgili bir bilgi yok ama şu ana kadarki teknik özelliklere göre değerlendirecek olursak, orta-üst segmentte bir yerde olmalı.

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