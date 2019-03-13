Samsung Galaxy A9 (2018) Android Pie Güncellemesi Geldi

Geçtiğimiz hafta sonu, Samsung Galaxy A8 + (2018) için Android Pie güncellemesi yayınlanmıştı. Ve şimdi, şirket Android’in bu son sürümünü bir başka A serisi olan Galaxy A9 (2018) akıllı telefon için göndermeye başladı.

Güncelleme A920FXXU1BSC5 sürüm numarasını taşıyor ve akıllı telefondaki Android güvenlik düzeltme eki düzeyini Şubat 2019’a kadar yükseltiyor. Ancak, bu güncelleme şu anda yalnızca Polonya’da yayımlanıyor. Kısa süre sonra Türkiye ve diğer avrupa ülkelerine gelecektir.

Daha önce Samsung tarafından Samsung Üyeleri uygulamasıyla paylaşılan yayın planına göre, Galaxy A9’un (2018) Nisan ayında Android Pie alacağı ve önümüzdeki ay daha geniş bir sürüm yayınlanacağı duyurulmuştu.

İlerleyen günlerde telefonunuza gelen güncellemeyi Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne giderek kontrol edebilirsiniz.