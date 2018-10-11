Samsung, uzun süredir beklenen yeni akıllı telefon modellerini sonunda tanıttı. Markanın bir ilki deneyerek 4 kamera kullanması ise ilgi odağı oldu. Yapılan tanıtımın en çok dikkat çeken modeli ise Samsung Galaxy A9 2018 akıllı telefonları oldu. Uzun süredir beklenen 4 kameralı akıllı telefonun özellikleri bir hayli dikkat çekti. Hem tasarım kısmında hem de sistem özellikleri kısmında başarılı değerler sunan telefonların detaylarından söz edelim.

Samsung Galaxy A9 2018 Tasarımı Nasıl?

İşe yeni akıllı telefon modelinin tasarımından başlayalım. Yeni akıllı telefon, sonsuz ekran teknolojisiyle beraber geliyor. Galaxy serisi amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kullanılan ekran tasarımını sunan Samsung Galaxy A9 2018, çok ince çerçevelere yer veriyor.

Yeni akıllı telefonun ekran kısmında sunduğu bu tasarım, arka kısımda da yeni kamera dizilimiyle desteklenmiş. Arka kısımda köşeye konumlandırılmış olan 4 kamera var. Üst üste sıralanmış olan 4 arka kameranın hemen altında bir flaş ışığı bulunuyor ve ortalanmış bir parmak izi sensörü sistemine yer veriliyor.

Samsung Galaxy A9 2018 Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefonların özellikleri kısmında da yine sevindirici detaylar var. Başarılı modelin içerisinde Snapdragon 660 işlemcileri var. Orta segmentin amiral gemisi işlemci modelleri olan Snapdragon 660 işlemcileriyle beraber 2.2 GHz hız sunuluyor.

14 nm üretim sürecinin bir ürünü olan işlemciler, grafik birimi kısmında ise Adreno 512 serisiyle geliyor. 8 çekirdekli işlemcilerin dışında yeni modelin iki farklı RAM bellek miktarı var. 6 GB RAM bellek ve 8 GB RAM bellek miktarı olmak üzere iki farklı seçenek sunan akıllı telefonun, depolama alanı kısmında ise 128 GB depolama alanına yer veriliyor.

Samsung Galaxy A9 2018 Ekran Özellikleri

Yeni akıllı telefon ekran özellikleri kısmında da oldukça başarılı bir model. 6.3 inçlik bir ekrana sahip olan akıllı telefonun 18.5:9 ekran oranı bulunuyor. Samsung Galaxy A9 2018 çözünürlük kısmında ise 1080 X 2220 piksel değeriyle karşımıza çıkıyor. Always On ekran özelliği ile öne çıkan modelin, yine ekran özellikleri de bir hayli başarılı.

Samsung Galaxy A9 2018 Kameraları

Yeni akıllı telefon modellerinin en dikkat çeken kısmından söz edelim. Bu modelin kamera sistemi nasıl? Başta dediğimiz gibi Samsung Galaxy A9 2018 akıllı telefonları 4 arka kamera ile geliyor. Ana kameramız 24 MP f/1.7 diyafram açıklığına sahip. İkinci kamera 8 MP değerinde ve 120 derecelik geniş açı sunuyor.

5 MP değerinde derinlik sensörü ve 10 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklığında telefoto kameralarına yer veriliyor. Ön kısma geçtiğimiz zaman ise yine 24 MP değerinde bir ana kamera görüyoruz. Ön kameranın diyafram açıklığı ise f/2.0.

Android Oreo işletim sistemi, 3800 mAh değerinde batarya ve Quick Charge 4 hızlı şarj desteği sunan Samsung Galaxy A9 2018, Kasım ayında satışa çıkacak. Yeni modelin fiyatı ise henüz belli değil.