Samsung Galaxy A9 (2018) TENAA Listesinde Yerini Aldı

Bütün özelliklerini bile bir kenara bırakırsanız, sadece kameraları ile dünyanın ilki olmayı başaran Samsung Galaxy A9 (2018) telefonunun yavaş yavaş özellikleri netlik kazanıyor. Ancak dünyanın ilk 4 kameralı telefonu ünvanını hala elinde tutmaktadır.

Telefonun dünya genelinde bir yankı uyandırması haliyle beklentileri üst zirveye çıkarmıştır. Bir çok kişi şimdiden sipariş tarihleri hakkında sabırsızlanmaya başlamıştır. Hemen hemen her gün sızıntı haberler yayınlanıyor. Geriye kalan tek şey ise resmiyet kazanması idi. Şimdi ise TENAA listesinde “SM-A9200” ismi ile yerini edinmiş ve resmiyet kazanmaya başlamıştır.

Listenin yayınlanması doğal olarak telefonun Çin’de piyasaya sürülmesinin yaklaştığını göstermektedir. Birkaç gün önce resmi olarak yayınlanan Galaxy A9 (2018) modelinin bazı temel özellikler şunlardır:

Gövde: Arkası Camlı, Metal Çerçeve; 162.5 x 77 x 7.8mm, 183g

Arkası Camlı, Metal Çerçeve; 162.5 x 77 x 7.8mm, 183g Ekran: 6.3″ Super AMOLED, FullHD+, 18.5:9

6.3″ Super AMOLED, FullHD+, 18.5:9 Arka Kamera: 24MP, f/1.7 PDAF; 8MP, f/2.4, FF, 12mm ultra geniş çekim; 10MP, f/2.4, Otomatik odaklama, 2x optik zumlu telefoto; 5MP, f/2.2 derinlik sensörü

24MP, f/1.7 PDAF; 8MP, f/2.4, FF, 12mm ultra geniş çekim; 10MP, f/2.4, Otomatik odaklama, 2x optik zumlu telefoto; 5MP, f/2.2 derinlik sensörü Selfie Kamerası: 24MP, f/2.0

24MP, f/2.0 Yonga Seti: Snapdragon 660, Adreno 512 GPU

Snapdragon 660, Adreno 512 GPU Deploama ve Hafıza: 6GB/8GB RAM, 128GB depolama

6GB/8GB RAM, 128GB depolama Batarya: 3,800 mAh Li-Po

Daha öncesinde ön incelemesini yaptığımız telefon hakkında merak ettiklerinizi yazımızı okuyarak ulaşabilirsiniz. Telefonun özelliklerine bakılarak ne kadar çok beklenildiğini anlayabilirsiniz. Önümüzdeki dönemlerde ise detaylı incelemelerini sitemizde takip edebilirsiniz.