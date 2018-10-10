Samsung Galaxy A9 Star Pro: Dörtlü Arka Kamera

Bu yıl Huawei P20 Pro‘nun üçlü arka kameraya sahip akıllı telefonunun piyasaya sürüldüğünü gördük. Kısa bir süre arka kısmında üç kameraya sahip birçok telefonun da piyasaya sürüldüğüne şahit olduk. Ancak bazı üreticiler şuanda arkada 4 kamera bulundurarak rekor kırma yolunda ilerliyorlar. Bu şirketlerden birisi ise Samsung‘dur. Galaxy A9 Star Pro ise Samsung’un bu rekora yaklaşmasını sağlayan en önemli telefonlarından biridir.

Galaxy A9 Star Pro arka tarafında dört kamera sensörü sayesinde Galaxy A7‘nin sahip olduğu sensörden fazlasını bizlere sunuyor. Evan Blass bu dört kamerayı ve bunların yapılandırmasını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Bu 4 arka kamera Galaxy A9 Star Pro’nun sol tarafında dikey olarak tasarlanmış olması bekleniyor. İlk kamera 8MP f/2.4 120° ultra geniş açılı sensöre sahiptir. Aşağısında yer alan kamera ise 2x optik zoom ile 10MP f/2.4 telefoto kamera özelliği ile karşımıza çıkıyor. Üçüncü kameraya değinecek olursak eğer 24MP f/1.7 özelliği ile dikkat çekiyor. En son kamera özelliği 5 MP f/2 derinlik kamerası olarak biliniyor. Bu 4 kameranın hepsi tek bir alanda toplanmıştır. Kurulumun hemen altında çift tonlu bir LED flaşı vardır.

Resimden de anlaşıldığı üzere telefonun tam ortasında köşeli yuvarlak şeklinde bir parmak izi tarayıcısı da bulunmaktadır. Sol tarafta bir tuş olduğunu görebiliyoruz fakat pek Samsung tarzı olmadığı için güç tuşu olup olmadığından pek emin değiliz. Tahminimiz bir Bixby tuşu olduğu yönündedir. Ses modu tuşu olup olmadığını görseli tam göremediğimizden anlaşılmıyor.

Yarın yapılacak etkinlikte Galaxy A9 Star Pro tanıtımı yapılması bekleniyor. 6.28 inç AMOLED FHD ekran, Snapdragon 660 işlemci ve 3720mAh pil olacağı kesin olmamakla birlikte tahmin ediliyor.