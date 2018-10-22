Samsung Galaxy A9 tanıtım etkinliği tarihi kesinleşti. Samsung 24 Ekim tarihinde Çin pazarına yönelik davet gönderdi, ve yerel kaynaklardan gelen bu bilgi sayesinde Samsung Galaxy A9 (2018) olarak değil, Galaxy A9s olarak yeniden adlandırılacağı iddia edildi.

Galaxy A9 (2018) dünya üzerinde piyasaya sürülen arkada 4 kameraya sahip olan ilk akıllı telefon olacak. 24MP f/1.7 ana kamera, 8MP f/2.4 12 mm ultra geniş kamera, 10MP f/2.4 2x telefoto, ve 5MP f/2.2 derinlikli dördüncü kamera ile sınırları zorlayan bir telefon olacak.

Ön tarafta tek bir 24MP f/2.0 ünitesi olan kamera var. Samsung Galaxy A9 (2018) modeli ayrıca 6.3 inç büyüklüğünde 1080p Super AMOLED ekran, Snapdragon 660 yonga seti, 6 GB ya da 8 GB RAM, ve son olarak 3,800 mAh batarya ile sunuluyor.