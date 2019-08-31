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Samsung Galaxy A90 5G Resmi Teknik Çizimi Sızdırıldı!

Samsung'un Galaxy S serisi dışındaki 5G desteğine sahip ilk telefon Samsung Galaxy A90 5G modeli olacak...

By Muhammed Arslan

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Galaxy A90

Samsung‘un kısa süre önce, amiral gemisi Galaxy S serisi altında olmayan yeni bir 5G telefonda üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Cihazın A serisi altında Galaxy A90 5G adında bir telefon olacağı sonraki zamanda açıklandı.

Bugün ise akıllı telefonun sızdırılmış posteri, cihazın SM-A908N model numarasına sahip olduğunu ve gerçekten de “Galaxy A90 5G” isminde piyasaya sürüleceğini onaylıyor. Poster, hem ön hem de arka yönleri gösteren cihazın genel tasarımını içeriyor.

Telefonda su damlası çentikli ve yüksek ekran oranlı bir Infinity ekran ile donatılmıştır.  Arkada tek bir ızgara içerisine bütün sensörler diket olarak yerleştirilmiştir ve toplamda üç kamera bulunuyor. LED flaş ise kamera modülünün hemen altında.

Samsung Galaxy A90 5G Resmi Teknik Çizimi Sızdırıldı!

Galaxy A90’ın ana satış noktası kuşkusuz sunduğu 5G bağlantısı. Bu yüzden şirket Galaxy A80‘de yer alan döner kamera teknolojisini kullanmamaya karar verdi. Cihaz, GeekBench listesine giren bir Snapdragon 855 yonga seti ile gelecek.

Telefonun ayrıca 6.7 ​​inç FHD+ Süper AMOLED ekran kullanması bekleniyor. Ana arka kameranın 48MP’lik bir sensör olduğu söylenirken, 8 MP ultra geniş açılı ve üçüncül olarak 5MP derinlik sensörünün olması bekleniyor.

KaynakTwitter
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