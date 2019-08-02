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Samsung Galaxy A90 5G Sertifikasını Aldı!

Samsung Galaxy A90, A serisindeki ilk 5G destekli telefon olma yolunda ilerliyor...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A90 5G Sertifikasını Aldı!

Samsung, yeni bir 5G telefon üzerinde çalışıyor iddiaları bir süredir gündemde idi. Ama bunun Galaxy S serisi bir cihaz olması bekleniyordu ki, durum A serisine doğru yol aldı. Galaxy A90, 5G bağlantısı olan ilk Galaxy A serisi model olabilir. Cihaz, Wi-Fi Alliance tarafından onaylandı.

Samsung Galaxy A90 5G, geçen ay Geekbench’te görüldü. Cihaz en son Qualcomm Snapdragon 855 yonga seti tarafından destekleniyor. 6GB RAM ve 5G özellikleriyle eşleştirildi. Cihaz, SM-A908B model numarasına sahiptir.

WIFI Alliance sertifika sayfası telefon hakkında pek bir şey göstermiyor. Bununla birlikte, sertifika listesi cihazın Android 9 Pie’de çalışacağını ve çift bantlı Wi-Fi 802.11 ac’yi destekleyeceğini onaylıyor.

Samsung Galaxy A90 5G Sertifikasını Aldı!

Daha önceki söylentiler, “Tilt OIS” özelliğinin yanı sıra 48 MP + 12 MP + 5 MP kamera üçlü kamera kurulumunun olacağını gösteriyor. Buna ek olarak Galaxy A90’ın 4G versiyonu var. 4G versiyonu, 48MP + 8MP + 5MP dizisinden oluşan biraz farklı bir kamera kurulumuna sahiptir.

Her iki telefonun da FHD + çözünürlüklerine sahip 6.7 inç Infinity-U Süper AMOLED ekranlara sahip olacağı yönünde spekülasyonlar var. Şimdiki durumda biraz daha beklemek gerekiyor. Sertifika almaya başladığından dolayı bir süre sonra tanıtabilir.

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