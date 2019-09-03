Samsung Galaxy A90 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Galaxy A serisine ilk 5G akıllı telefonu ekleyerek, diğer serilerde bulunan 5G destekli cihazlara nazaran daha ucuz yollu olan Samsung Galaxy A90 5G cihazını tanıttı...

Samsung, uzun süredir hakkında söylentiler çıkan Samsung Galaxy A90 5G akıllı telefonunu nihayet piyasaya sürdü. A serisi akıllı telefonlar arasında ilk 5G destekli cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Tabi ki şirketin ilk 5G destekli cihazı değil. Ama A serisi içerisinde bir ilk.

Samsung’un yeni tanıtımı yapılan Galaxy A90 5G, S serisi ve Note serisi 5G telefonlarına kıyasla daha ucuz bir 5G akıllı telefon. Güney Koreli şirket, Galaxy A90 5G’nin tüm özelliklerini resmi olarak onayladı. Ancak telefonun fiyatı hakkında henüz bir açıklama sz konusu değil.

Samsung Galaxy A90 5G Teknik Özellikleri

Galaxy A90 5G FullHD+ çözünürlüğü bulunan 6.7 inç Super AMOLED ekrana sahip. Infinity-U ekran tasarımı sayesinde yüksek boy oranı sunar. Cam gövdeli premium bir yapı kalitesine sahip.

Donanım olarak X50 modem ve 5G deneyimi için RF-Front-End çözümleri ile birlikte gelen Snapdragon 855 mobil platform var. Telefonda 6 GB ve 8 GB gibi iki farklı RAM varyantı bulunuyor. Her iki model de 128 GB dahili depolama alanıyla donatılmıştır. Daha fazla depolama için cihazda özel bir microSD kart yuvası vardır.

One UI arayüzünün bulunduğu Android 9 Pie işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. Cihazda Game Booster teknolojisi ve ücretsiz canlı oyun deneyimi var. Samsung DeX desteğiyle, kullanıcılar Galaxy A90 5G’yi daha büyük bir ekrana bağlayarak tam ekran masaüstü PC deneyiminden yararlanabilirler.

Galaxy A90 5G’de f/2.0 diyafram açıklığına sahip 32 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafında f/2.0 açıklığa sahip 48 megapiksel ana lens, f/2.2 açıklığa sahip 5 megapiksel derinlik sensörü ve f/2.2 açıklığa sahip 123 derecelik 8 megapiksel ultra geniş açılı lens içeren üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Telefon 25W hızlı şarj ile desteklenen 4.500mAh bataryaya sahiptir. Galaxy A90 5G’nin AMOLED ekranı bir ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip. Aynı zamanda yüz tanımayı da destekler.

Samsung Galaxy A90 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Samsung, henüz Galaxy A90 5G akıllı telefonun fiyatını açıklamadı. Ancak, telefonun Güney Kore’de 4 Eylül’den itibaren satışa sunulacağını doğruladı. Bundan sonra diğer pazarlarda da piyasaya sürülecek. Şimdilik sadece siyah ve beyaz renk seçeneklerinde mevcut.