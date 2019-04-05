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Samsung Galaxy A90 Bazı Özellikleri Belli Oldu

Galaxy A90, 48MP çözünürlükte ve yukarı doğru açılan üçlü kamera kurulumuna sahip akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

By Selin Polat

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Samsung Galaxy A90

Samsung Galaxy A90, 6,7 inç ekranlı ve 48MP kameralı bir yüzeye sahip olacak.

Son gelen görüntüler Samsung Galaxy A90‘a ait şık tasarımını gösterdi. Bugün, bu akıllı telefonun iddia edilen önemli özelliklerine bakıyoruz.

Çin’den gelen bilgilere göre, Galaxy A80 olarak da adlandırılan Galaxy A90, Snapdragon 710/712’nin halefi olan Snapdragon 7150 işlemci tarafından desteklenecek. Akıllı telefon, 6,7 inç Full-HD + (2400 x 1080 piksel) OLED ekrana sahip. Bu tasarım, bir hoparlor ihtiyacını ortadan kaldıracak ve ekran için biraz daha fazla alan sağlayacaktır.

Samsung Galaxy A90-10

Galaxy A90, 48MP (f/2.0), 8MP (f/2.4) ve ToF (f/1.2) çözünürlükteki modüllerinden oluşan üçlü kamera kurulumunu barındıran bir açılır sistem ile gelecek. Bu kameralar, öz çekimler ve video görüşmeleri için kullanılmalarına izin verecek şekilde dönecektir.

Galaxy A90, 219 gram ağırlığında ve 76.5 x 165.0 x 9.0 mm ölçülerinde olacak. 25W hızlı şarj desteği ile 3.700 mAh batarya ile birlikte gönderilecektir.

Bu bilgilerin henüz doğrulanmadığına dikkat edin, bu nedenle bazı hatalar içerebilir. Samsung, 10 Nisan’da Galaxy A akıllı telefonlarının ikinci dalgasını duyurması beklenen bir etkinlik planladı. Önümüzdeki hafta A90 hakkında daha fazla şey öğreneceğiz.

KaynakGsmarena
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