Samsung Galaxy A90 Bir Kez Daha Gündeme Geldi

Samsung’un en iddialı A serisi akıllı telefonları olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Samsung Galaxy A90 akıllı telefonları için belli başlı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Telefonun tasarımını gösteren kızaklı yapının hemen sonrasında bu kez yeni seri akıllı telefonların donanım özelliklerinin ortaya çıktığını görebiliyoruz. Kızaklı yapısıyla fark yaratan modelin donanım özelliklerine ilişkin ortaya çıkan bilgilerine bakalım.

Samsung Galaxy A90 Neler Sunacak?

Yeni akıllı telefonların ilk olarak kızaklı yapısıyla fark yarattığını görmek mümkün olacak. Telefonun ön kamerası için herhangi bir kamera alanının ayrılmadığını söyleyelim. Kızak sistemi de tam olarak bu kısımda karşımıza çıkacak.

Kızaklı akıllı telefonun, kızağı aşağı indirildiği zaman ön kameraların açıldığını görmek mümkün olacak. Orta kısımda bir flaş ışığının yer aldığını ve flaş ışığının her iki yanında da kameraların yerleştirildiğini görmek mümkün olacak.

Arka kamera kısmında yine çift kamera diziliminin karşımıza çıkması söz konusu. Tasarım olarak da aynı düzen korunacak. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre arka kameralar içerisinde ana kameranın 32 MP değerinde olduğunu görmek mümkün olacak.

Bunun dışında telefonların 5G teknolojisini de destekleyeceği söyleniyor. Henüz kullanılacak olan işlemciler ve ekran özellikleri gibi detaylar söz konusu değil ancak 5G desteğinin sunulacak olması, Samsung Galaxy A90 akıllı telefonlarının beklenenden iddialı modeller olacağını gösteriyor.

Şu an için beklenti bu modelin orta segment için en iyi modellerden biri olması. Fakat Samsung Galaxy A90 için son gelen iddialar, yeni bir amiral gemisi modelini de görebileceğimizi gösteriyor.

Tabii ki telefonlar hakkında yorum yapmak için henüz erken olduğunu da ekleyelim. Tanıtımdan sonra merak edilen sorular cevap bulmuş olacak. Bakalım orta segment akıllı telefonlar için ne kadar iddialı bir model söz konusu olacak.