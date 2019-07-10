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Samsung Galaxy A90 Geekbench ‘te Görüntülendi!

Samsung'un A serisi cihazlarının arasına Snapdragon destekli yeni Galaxy A90 telefonu katılacak...

By Muhammed Arslan

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Samsung Galaxy A90

Son raporlar ortaya çıkarıyor ki Samsung‘un sadece Snapdragon 855 destekli telefonları Galaxy S10 serisi ve Galaxy Note10 serisi olmayacak. Yaklaşan Samsung Galaxy A90 modeli de Snapdragon 855 yonga setine sahip olacak.

Galaxy A90’ın Snapdragon 855 işlemciye sahip olacağını ilk kez öğrenmiyoruz. Haziran ayında OnLeaks ilk defa bu durumdan bahsetmişti.  Yani yeni Geekbench raporu, bu bilgiyi doğruluyor.

SM-A908N model numarasını taşıyan Samsung Galaxy A90, Android 9 Pie ile çalışıyor. 6GB RAM‘e sahip. “Msmnile” kod adını taşıyan işlemci ise, Snapdragon 855 tarafından desteklenen diğer cihazlar için gördüğümüzle aynı.

Samsung Galaxy A90 Geekbench 'te Görüntülendi!

SM-A908N, tek çekirdekli testte 3458 puan ve çok çekirdekli testte 10852 puan aldı. Skorlar aynı çipsetle çalışan diğer cihazlara da benziyor. SM-A908N model modelin sonunda bir “N” olduğundan Kore modeli olma olasılığı yüksek.

OnLeaks, bu özel sürümün ayrıca ekran içi parmak izi sensörü, 48MP + 8MP + 5MP üçlü arka kamera kurulumu ve 5G desteği olan 6.7 inç bir ekrana sahip olduğunu söyledi.

Diğer pazarlarda satışa sunulacak olan diğer Galaxy A90 da Snapdragon 855 işlemciye, aynı ekrana ve parmak izi tarayıcısına sahip. Ancak 48MP + 12MP + 5MP üçlü kamera kurulumu yer alacak. Aynı zamanda “Tilt OIS” adı verilen özel bir özelliğe sahip olacak.

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