Samsung Galaxy A90 Göründü

Galaxy A ailesi yeni bir lider olacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy A90, Samsung’un sahiplerine özel Asphalt 9 oyununu tanıtmak için kullandığı web sayfasında göründü. Yeni telefon Samsung amiral gemilerinin yanında yer alıyor ve yüksek işlemci gücü ile oyun oynamada mükemmel olduğunu gösteriyor.

Samsung, Galaxy A serilerini hep S serilerine yakın özelliklerde fakat fiyat olarak çok daha ucuz konumlandırdı.

Önceki Galaxy A90 sızıntıları, Oppo N1‘i hatırlatan ve pop-up açılır kameraya dikkat çekiyor. Hala onaylanmadığı halde, bu özellik bir çentik ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Daha uzun oyun oturumlarında telefonun gücüne yardımcı olmak için büyük bir batarya bekleyebiliriz.

A serisi telefonlar geleneksel olarak tasarım ve özellikler açısından kalıbı kırmışlardır, bu nedenle Galaxy A90 kesinlikle dikkat edilmesi gereken modellerden biri. Daha fazla ayrıntı ortaya çıktığında sizi haberdar edeceğiz.