Samsung Galaxy A90 Kamera Sistemi için Yeni Detaylar Var

Samsung’un akıllı telefonlarında A serisi karşımıza çıkmaya başladı. En az amiral gemisi akıllı telefonları kadar öne çıkan A serisi akıllı telefonlarında son olarak Samsung Galaxy A80 modelinin piyasaya sürüldüğünü gördük. Genel olarak başarılı bir sistemle gelen yeni akıllı telefonların hemen sonrasında bu kez Samsung Galaxy A90 modeli gündeme gelmeye başladı.

Samsung Galaxy A90 tasarımı ve özellikleri için de yavaş yavaş bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonların kamera sistemi konusunda detaylar ortaya çıktı. Buna göre yeni seri akıllı telefonların Pop-up sistemi sunmadığını göreceğiz.

Samsung Galaxy A90 Nasıl Bir Kamera Düzeni Sunacak?

Yeni akıllı telefonların kamera kısmında Pop-up sistemine yer vermesi bekleniyordu. Telefonların ön kısmında siz kamerayı açtığınız zaman açılan bir kamera sisteminin sunulmadığını bekliyorduk. A80 modelinde olduğu gibi kızaklı ya da direk olarak Pop-up kamera alanının karşımıza çıkmasını bekliyorduk.

Samsung Galaxy A90 için ortaya çıkan son detaylar ise beklentileri tamamen değiştirdi. Buna göre telefonların ekran üzerinde kamera sistemi sunduğunu görmek mümkün olacak. Kameralar, amiral gemisi modellerinde olduğu gibi ekrana gömülü olacak gelecek.

Hatta söylentiler Vivo modellerinde olduğu gibi ekran altı kamera sistemiyle beraber çıkış yapılabileceğini de ortaya koyuyor. Tabii ki şu an için tam olarak nasıl bir tasarım sunulacağını bilemiyoruz.

Ön kamera sistemi için bu detaylar sunulurken, telefonun arka kamera sistemi için de bazı iddialar var. Buna göre Samsung Galaxy A90, 48 MP değerinde ana kamera sunacak. Ek olarak 12 MP değerinde ikinci bir kamera karşımıza çıkacak ve son olarak 5 MP değerinde bir üçüncü kamera kullanıldığını görmek mümkün olacak. Telefonlar için yeni detaylar paylaşıldıkça eklemeye devam edeceğiz.