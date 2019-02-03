Android akıllı telefon sınıfının en iyi markalarından biri olarak değerlendirdiğimiz Samsung, sürekli yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Bir yandan amiral gemisi akıllı telefonlarını ne zaman sunacağını merakla beklediğimiz Samsung’un bir yandan ise A serisi akıllı telefonlarını yenilemesini bekliyoruz. Markanın bu noktada yeni akıllı telefonlarından birisi de Samsung Galaxy A90 akıllı telefonları olacak.

Yenilenmiş tasarımıyla kendi sınıfında amiral gemisi modeli olması beklenen akıllı telefonların özelliklerinden daha önce de söz etmiştik. Şimdi ise bu modelin tasarımı konusunda yeni bilgiler ortaya çıkmış durumda.

Samsung Galaxy A90 Açılır Kapanır Kamera Sunacak

Şimdiye kadar Samsung Galaxy A90 akıllı telefonlarında ekrana gömülü kameraların geleceğini düşünüyorduk. Telefonun köşesinde konumlandırılacağını beklediğimiz ekrana gömülü kameranın bu modelde kullanılmayacağını göreceğiz. Bu seride gömülü kamera yerine açılır kapanır kamera sistemi olacak. Pop-Up kamera sistemi olarak değerlendirebileceğimiz açılır kapanır kamera sunacak olan markanın, Vivo Nex akıllı telefonlarında yer alan açılır kapanır kamera sistemine yer verdiğini görmek mümkün olacak.

Açılır kapanır kamera sisteminin kullanılması, ekran kısmında çok geniş bir kullanım alanının sunulmasını da sağlayacak. Ne çentik alanı ne de ekran üzerine konumlandırılmış olan bir kamera görmeyeceğimiz için ekran gövde oranı çok daha yüksek olacak.

Daha önce Vivo Nex akıllı telefonlarında gördüğümüz kamera sistemine göre nasıl farklar sunulacağı konusunda ise bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen Samsung Galaxy A90 üzerinde yer alan kameranın da motorlu bir teknolojiye sahip olduğunu göreceğiz.

Ön kamera açıldığı zaman ya da ön kamerayı aktif edecek bir uygulama açıldığı zaman, kameranın açıldığını görmek mümkün olacak. Otomatik olarak çalışmasını beklediğimiz sistemde uygulamalara karşı nasıl bir tepki verileceğini ise bilemiyoruz. Tek soru işareti oluşturan kısım ise dayanıklılık olacak.

Muhtemelen kamera alanı nedeniyle IP68 sertifikası göremeyeceğiz ve kamera alanının ne kadar dayanıklı olacağı da tanıtımın sonrasında belli olacak. Şimdilik bu konuda yorum yapmak zor gibi gözüküyor. Vivo Nex akıllı telefonlarında yapılan dayanıklılık testlerini düşünecek olursak, kameraların dayanıklılığından şüphe edecek bir nokta olmayacak gibi.