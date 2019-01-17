Akıllı telefon dünyasının iddialı modellerini tanıtan Samsung, kısa süre sonra yeni amiral gemisi akıllı telefonlarıyla sektördeki yerini alacak. Her ne kadar markanın yeni S serisi akıllı telefonları üzerinde yoğun bir ilgi olsa da Samsung’un sadece bu akıllı telefonlar üzerinde çalışmadığını da söylemek gerekiyor. Bunun yanında Samsung Galaxy A serisi akıllı telefonlar için da çalışmalar başlamış durumda. Serinin en çok merak edilen telefonu ise Samsung Galaxy A90.

Yeni akıllı telefonların özelliklerinin neler olacağı konusunda paylaşılan detaylar da oldukça dikkat çekici. Özellikle bu modelin nasıl bir tasarımla beraber geleceği konusunda önemli bilgiler var.

Samsung Galaxy A90 Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefon modellerinde kullanılacak olan tasarımın Infinity-V tasarımı olacağından söz ediliyor. Yeni akıllı telefonların V şeklinde bir çentik alanıyla beraber geleceği ve bu çentik alanının da ekrana gömülü kamera sistemlerine bir hayli benzeyeceğini görüyoruz.

Sadece tek bir ön kameranın bulunacağı bir çentik alanının dışında telefonların tamamen çerçevesiz ekran tasarımı sunacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Yeni ekran tasarımını kullanacak olan telefonların teknik özellikleri için de önemli bilgiler var.

Samsung Galaxy A90 teknik özellikleri konusunda orta segment ile üst segment arasındaki telefonlardan biri olacak. 128 GB depolama alanına sahip olacak olan telefon, 6 GB ve 8 GB RAM bellek miktarı sunacak.

İşlemci konusunda hangi modeli kullanacağı hala belli olmayan Samsung Galaxy A90 akıllı telefonlarının, 3 farklı renk seçeneği olacağını da ekleyelim. Renk kısmında siyah, altın ve gümüş renklerinin öne çıktığını göreceğiz. 3 farklı renk seçeneğiyle beraber gelecek telefon hakkında yeni detaylar gelmeye devam ettikçe sitemizde paylaşacağız. Son olarak tanıtım için beklediğimiz tarihinde Şubat sonları olduğunu ekleyelim.