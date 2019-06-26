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Samsung Galaxy A90 ve Galaxy A90 5G Özellikleri Netlik Kazanıyor!

Samsung, yakın bir zamanda Galaxy A90 ve A90 5G akıllı telefonlarını piyasaya sürebilir...

By Muhammed Arslan

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Kısa bir süre önce, üst seviye Galaxy A90 telefonu hakkında çeşitli söylenti haberler gördük. Şirket ayrıca Galaxy A90 5G akıllı telefonunu da piyasaya süreceğini söylüyor. Bugün yayınlanan son sızıntı, Samsung Galaxy A90 cihazlarının hakkında bazı önemli özelliklerini ortaya koyuyor.

Galaxy S10 5G premium fiyat etiketi ile gecelecek. Ayrıca Galaxy A90 5G Çinli markaların uygun fiyatlı 5G akıllı telefonları ile rekabet edecek. Kaynağa göre, SM-A905 ve SM-A908 model numaraları sırasıyla Galaxy A90 ve Galaxy A90 5G akıllı telefonlarının olacak.

Hem Galaxy A90 hem de Galaxy A90 5G’nin 6.7 inç ekran ile geldiği belirtiliyor. Diğer Galaxy A akıllı telefonlarda görüldüğü gibi, yaklaşan Galaxy A90 akıllı telefonlar da Full HD + çözünürlük bulunabilir. Her iki akıllı telefon da Kryo 485 CPU ve Adreno 640 GPU ile birlikte 7nm Qualcomm Snapdragon 855 Mobil Platformu ile desteklenecek.

Kameralar hakkında konulşacak olursak Galaxy A90 5G modeli, 8MP ve 5MP sensörleriyle birlikte 48MP birincil sensöre sahip üçlü arka kameralarla birlikte gelecek. Öte yandan, Galaxy A90 arkada 48MP + 12MP + 5MP üçlü kamera kurulumu ile gelecek.

Galaxy A90’daki 48MP kameranın özel eğim OIS teknolojisi ile birlikte geldiği de belirtiliyor. Şu an için, eğimli OIS teknolojisinin nasıl çalıştığı hakkında hiçbir ayrıntıya sahip değiliz. Her iki cihaz da kutudanAndroid 9.0 Pie tabanlı One UI arayüzünde çıkacak

KaynakTwitter
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