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Samsung Galaxy A90’ın Bazı Özellikleri Belli Oldu

By Selin Polat

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Samsung Galaxy A90 sizinti

Samsung Galaxy A90@OnLeaks kaynaklarına göre 6.73” gibi büyük bir ekrana sahip olacak. Bu ekran bir çentik ya da galaxy s10 serilerinde olduğu gibi bir yuvarlak kemara kesintisine sahip olmayacak. Bunun yerine, selfie kamera açılır bir mekanizma üzerine monte edilecektir. (Pop-up Kamera kullanacak)

Ekranda çok ince çerçeveler olacak – yanlarda 1.2mm ve altta 3.6mm kadar bir kalınlık olması bekleniyor. Telefon, 6.7” 19: 9 ekrana sahip Galaxy S10 5G ile karşılaştırılabilir.

Galaxy A90 ayrıca 5G amiral gemisinin 25W hızlı şarjını ödünç alabilir (LTE S10 telefonlar 18W’a kadar kullanılabiliyor). Önceki bir sızıntıya dayanarak, A90 batarya 3.610mAh kapasiteye sahip olacak.

Bu arada, birkaç sızıntı, telefonun A90 yerine Galaxy A80 olarak adlandırılabileceğini de söyledi.

KaynakGsmarena
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