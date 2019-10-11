Samsung Galaxy A91 Özellikleri Ortaya Çıktı

Galaxy A serisi akıllı telefonları amiral gemisi serileriyle yarıştıran Samsung, bu alanda en iddialı akıllı telefonunu Samsung Galaxy A90 ile sunmuştu. Tasarımından teknik özelliklerine kadar hemen her detayı öne çıkan akıllı telefonların şimdi ise yeni modeli Samsung Galaxy A91 ortaya çıktı.

Amiral gemisi serisi akıllı telefonlara kök söktürecek bir telefon olması beklenen Samsung Galaxy A91 modeli için belli başlı özellikler de ortaya çıktı. Telefonların sistemsel olarak neler sunacağı az çok öğrenilmiş oldu. Hemen yeni modelin teknik özellikleri için detaylara bakalım.

Samsung Galaxy A91 Nasıl Bir Seri Olacak?

Samsung Galaxy A90 modelinin güncellenmiş olan versiyonu olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz yeni akıllı telefon modelinde, Snapdragon 855 serisi işlemcileri göreceğiz. Yenilenmiş olan işlemcilerle beraber 8 GB RAM gibi oldukça iddialı bir RAM miktarı sunulacak. Özellikleri dikkat çekecek olan akıllı telefonların ekranı da amiral gemisi özelliklerini taşıyacak.

6.7 inçlik ekranda Full HD+ çözünürlük değerini göreceğiz. Ayrıca Super AMOLED ekran teknolojisi de kullanılmaya devam edecek. Bunun dışında ekran tasarımı ise Infinity U ekran tasarımı olacak.

Kameralar Nasıl?

İşlemcilerin ve ekranların amiral gemisi modellerinde yer alan seriler olmasına karşın kameralarda da benzer bir strateji sunulduğunu görmek mümkün olacak. Ana arka kamera kısmında 108 MP değerinde bir kamera kullanılacak.

İkinci arka kamera ise 12 MP değerinde olacak ve son olarak 5 MP değerinde derinlik sensörü üçüncü kameraları göreceğiz. Ön kısımda ise tek bir kamera kullanılacak. Ön kısımda yer alacak olan kameranın 32 MP değerinde olduğunu göreceğiz.

Android 10 işletim sistemiyle beraber geleceği, 4500 mAh değerinde bataryalarının olacağı ve bu bataryalarının 45W hızlı şarj desteği sunacağı iddia edilen Samsung Galaxy A91 akıllı telefonlarının ne zaman tanıtılacağı konusunda ise bir açıklama yok.

Kesin bir tarih konusunda bilgi vermeyen kaynaklar, yeni akıllı telefonların 2020 yılının başında geleceğini işaret etti. 2020 yılının başında tanıtımın yapılması, satışların da ilk çeyrek içerisine yapılması demek.