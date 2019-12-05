Samsung Galaxy A91 Tasarım Detayları Sızdırıldı!

Birkaç gün önce, Samsung’un Vietnam bölümünün Youtube kanalı, yeni Galaxy A serisinin 12 Aralık’ta açıklanacağını doğruladı. Bununla birlikte, videoda herhangi bir isim ya da özellik belirtilmedi, ancak ekranın üst orta kısmında, delik tasarımı bulunan bir akıllı telefon açıkça gösterildi. Bu, şirketin Not 10 ve Note 10 Plus gibi, ileri teknoloji telefonlarında gördüğümüz bir özellik. Telefonun Galaxy A91 olduğu düşünülüyor.

Görüntülerde görebildiğimiz gibi, Galaxy A91‘in ön tarafı Not 10 Plus’a benzer bir tasarıma sahip, ortada bir delikli kamera bulunuyor. Bu arada en az dört sensörlü büyük bir dikdörtgen kamerası var. Bu, sensörün diğer objektiflerden daha fazla zoom yapabileceği anlamına gelir; muhtemelen yaklaşık 10x optik.

Samsung Galaxy A91 ayrıca düz bir panelin etrafında oldukça ince çerçevelere sahip görünüyor; herhangi bir eğrisi yok. Ek olarak, Samsung’un sağ tarafa, ses düğmeleri ve güç düğmesini koymaya kararlı olduğunu görüyoruz. Samsung’da yeni olan şey genellikle ekranın sol tarafına yerleştirilirdi.

Source/OnLeaks

Sızıntıyla birlikte akıllı telefonun alt kısmında bir USB Tip-C girişi olduğunu da görüyoruz. Bu arada 3,5 mm’lik bir ses jakı bulamıyoruz, bu yüzden ya tepede gizlenmiş ya da cihazda yok. Son olarak, önceki raporlara göre, A91 1080P çözünürlükte 6.7 inç ekrana sahip olacak; bir Snapdragon 855 yonga sistemi, 8GB RAM, 128GB depolama ve 45W hızlı şarjı destekleyen 4500mAh batarya ile birlikte satışa sunulacak.

Source/OnLeaks