Samsung bu sene beklenmedik bir adım attı ve orta segment akıllı telefonları için yeni bir döneme girdi. Marka, tasarım değişiklikleri yaptığı modellerde ilk defa çoklu kamera kullanımı gerçekleştirdi. Daha önce özelliklerinden söz ettiğimiz A7 2018 modeli bir yana, Samsung Galaxy A9 akıllı telefonlarıyla beraber 4 arka kamera kullanıldı. Hem kendi için hem de akıllı telefon dünyası için önemli bir adım atan Samsung’un, bu serinin devamını getireceği de yine gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu kez gelen bilgilere göre çok kısa bir süre sonra yeni model Samsung Galaxy A9s akıllı telefonlarıyla karşı karşıya kalacağız.

Samsung Galaxy A9s Ne Zaman Tanıtılıyor?

Bir nevi ana modelin Plus serisi olarak gelecek olan yeni akıllı telefonların ne zaman tanıtılacağı konusunda meraklı bekleyiş son buldu. Çok kısa bir süre önce yapılan açıklama sonrasında yeni akıllı telefonların tanıtım tarihi kesinleşmiş oldu. Samsung Galaxy A9s afiş görsellerinin paylaşıldığı açıklamaya göre sadece iki gün sonra “S” modelini göreceğiz.

24 Ekim tarihinde yeni akıllı telefonlar tanıtılmış olacak. Yeni modelin Plus serisi olarak geleceği ve Samsung Galaxy A9 ana modeline göre biraz daha gelişmiş bir model olacağını da biliyoruz. Yeni modelin tanıtım tarihinin netlik kazanmasının ardından bu model için beklenen özelliklerin de ortaya çıktığını söylemek gerekiyor. Hemen beklentilerden söz ederek nasıl bir akıllı telefon göreceğimize daha yakından bakalım.

Samsung Galaxy A9s Tasarımı Nasıl Olacak?

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında bir değişiklik beklenmiyor. Yine tasarım kısmında ana hatlar korunacak. Samsung Galaxy A9 modellerinde yer alan yapının korunduğunu göreceğiz. Yine ön kısımda sonsuz ekran tasarımının devam etmesi dikkat çekecek. Hem üst kısımda hem de alt kısımda bir çerçeve alanına yer verilecek. Kısacası ön kısımda Samsung Galaxy A9 modeliyle birebir bir tasarım göreceğiz gibi duruyor.

Arka kısma geçtiğimiz zaman da yine bu modeli öne çıkaran ve çok konuşulan 4 kameralı yapıyı göreceğiz. Üst üste sıralı olarak gelecek olan 4 arka kameranın hemen altında yer alan flaş ışığının yerinin de korunduğunu görmek mümkün olacak. Arka kısımda ise bir parmak izi sensörünün bulunacağını ekleyelim.

Teknik Özellikler Kısmında Beklentiler Neler?

Tasarım beklentilerinden söz ettikten sonra şimdi ise teknik özellikler için beklentilerden söz edelim. Samsung Galaxy A9s akıllı telefonlarının 6.3 inçlik bir ekranla beraber geldiğini göreceğiz. 1080 X 2220 piksel çözünürlük değeri kullanacak olan ekran, her zaman olduğu gibi Super AMOLED ekran teknolojisinde olacak. Samsung bu konuda çok bir değişiklik yapmıyor.

Ekranların dışında yine orta segment bir akıllı telefon göreceğimizi söyleyebiliriz. Snapdragon 660 işlemcilerini kullanacak olan akıllı telefon, beraberinde 6 ve 8 GB RAM bellek olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarıyla beraber gelecek. 128 GB depolama alanının ise iki model için de geçerli olacağından söz ediliyor.

Teknik özellikler kısmında son olarak kamera sisteminden söz edelim. Ana modelde olduğu gibi Samsung Galaxy A9s akıllı telefonlarının da öne çıkan özelliği arka kameraları olacak. Ana kamera 24 MP değerinde olacak ve f/1.7 diyafram açıklığıyla gelecek.

İkinci kamera ise 8 MP değerinde ultra geniş açılı kamera olacak. 10 MP değerinde telefoto kamerası ise üçüncü kamera olacak. Son kamera ise yine 5 MP değerinde derinlik kamerası olacak. Ön kısımda ise yine 24 MP değerinde bir ana kamera göreceğiz.

Samsung Galaxy A9s akıllı telefonları için ortaya çıkan bilgiler bu şekilde. Yeni akıllı telefon modellerinde dikkat çekecek olan tüm detayları 24 Ekim tarihinde, kesin olarak öğrenmiş olacağız. Özellikle bu modelin fiyatı konusunda meraklı bir bekleyiş var. Genel olarak orta segment modeller için sunulan fiyatlardan biraz daha yüksek bir fiyat aralığı bekleniyor.