İkisi bir arada bilgisayarlara sürekli olarak yenileri eklenmeye devam ediyor. Çok kısa bir süre öncesine kadar yeni seri Surface modellerinin tanıtıldığını görmüştük. iPad modellerine rakip olarak gösterilen Surface serilerinin hemen sonrasında bu kez Samsung kanadından bir cevap geldi. Firma Samsung Galaxy Book 2 serisini tanıtarak bu alanda rakiplerine göz dağı vermiş oldu. Dilerseniz yeni ikisi bir arada serinin özelliklerine geçelim.

Samsung Galaxy Book 2 Nasıl Özelliklerle Geliyor?

Devam niteliğinde bir seri olarak karşımıza çıkan Samsung Galaxy Book 2 serisinin, amiral gemisi özelliklerinde olduğu görülüyor. Snapdragon 850 serisi işlemcileri kullanan Samsung Galaxy Book 2, 10 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerle beraber 2.96 GHz hız değerine kadar çıkabiliyor.

Saat hızı konusunda Intel işlemcilerini aratmayacak işlemcilerin 8 çekirdekli olduğunu da ekleyelim. Özelleştirilmiş Kryo 385 çekirdekleriyle gelen Snapdragon 850 işlemcisiyle beraber gelen grafik birimi ise Adreno 630 olarak açıklandı.

Hem işlemcileri hem de grafik birimiyle yeterli performansı gösteren seri, RAM bellek kısmında ise 4 GB RAM bellek sunuyor. Tek bir RAM bellek seçeneğiyle beraber gelecek olan modelin depolama alanı kısmında ise 128 GB depolama alanı karşımıza çıkacak.

Teknik detaylar bir yana yeni serinin ekran özelliklerinden de söz edelim. 12 inç büyüklüğünde ekranla gelen yeni seri Super AMOLED ekran teknolojisiyle beraber geliyor. 2160 X 1440 piksel çözünürlük değerine sahip olan ikisi bir arada cihaz, Samsung’un görüntü teknolojilerini de içeriyor.

8 MP arka kamerası, 5 MP ön kamerası, USB C girişi, Dolby Atmos hoparlör ve 3,5 mm kulaklık jakı, akıllı kalem gibi artıları olan yeni modelin fiyatı kısmında ise biraz yüksek bir değer açıklaması yapıldı. Şimdilik sadece ABD fiyatları açıklanan modelin, 1000 dolar üzerinden satışa çıktığını göreceğiz. Ülkemizde bu fiyatın ne kadarlık bir karşılığı olacağı konusunda ise net bir bilgi yok. Muhtemelen 7-8 bin TL bandında bir cihazla karşılaşacağız.