Samsung Galaxy Book Go’nun Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Samsung, 28 Nisan’da Galaxy Unpacked adlı bir lansman etkinliği planladı. Güney Koreli şirket “en güçlü Galaxy” lansmanını yaptığı için şirketin Galaxy serisi altında yeni dizüstü bilgisayarları tanıtması bekleniyor.

Şirket, hangi cihazı piyasaya sürmeyi planladığını açıklamasa da, Samsung’un Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 ile birlikte Galaxy Book Go’yu piyasaya süreceğine inanılıyor.

Şimdi, Samsung Galaxy Book Go, İngiltere ve İrlanda’daki resmi web sitesinde çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Bu, cihazın çok yakında piyasaya sürülebileceğini doğruluyor.

Cihaz ilk olarak Şubat ayında onaylandı ve yeni Qualcomm 8CX işlemciden güç aldığı ve Windows 10 işletim sistemini çalıştırdığı söyleniyor. Wi-Fi Alliance ve FCC sertifikalarından alınan verilere göre NP345XLA model numarasıyla geleceği söyleniyor.

Şimdiye kadar, sızdırılan destek sayfalarında cihazın teknik özellikleriyle ilgili hiçbir şey açığa çıkmadı. Daha önce, ortaya çıkan bir sızıntı, cihazın Full HD çözünürlüğe,14 inçlik bir ekrana sahip olacağını ve işlemciler için Qualcomm 7CX ve Qualcomm 8CX olmak üzere iki seçenekle geleceğini ortaya çıkardı. Cihazın 4GB ve 8GB LPDDR4X RAM ve 128GB ve 256GB UFS depolama ile gelmesi bekleniyor.