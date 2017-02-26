Samsung Galaxy Book Hakkında İlk İddialar

Apple’ın yeni nesil tabletleri olarak adlandırılan iPad 2017 serisi tabletlerin çıkışının erteleneceği ve satışların gecikeceği iddiaları gündeme gelmeye başlamışken markanın akıllı telefon alanında en büyük rakibi olan Samsung tarafından da yeni tablet modellerinin geleceği ortaya çıktı. Hemen herkes Samsung’un bu konuda yeni tableti olacak olan Galaxy Tab S3 serisini beklese de bunun dışında markanın MWC 2017 etkinliğinde yeni tablet serileri de tanıtacağı iddia ediliyor. Bu modellerden birisinin de Samsung Galaxy Book serisi olduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy Book Tableti Nasıl Bir Sisteme Sahip Olacak?

Bu noktada tabletin iddialarının gündeme gelmesi ile beraber yeni seri tabletlerin ne gibi özelliklere sahip olacağı da merak edilemeye başlandı. Peki bu konuda son gelen iddialar neler? Bakalım.

Note Serisine Benzer Tasarım iddiası

Yeni yeni konuşulmaya başlanan Samsung Galaxy Book serisinin ilk olarak tasarımı konusunda detaylar merak ediliyor. Bu konuda seri hakkında herhangi bir detay bilgi bulunmasa da Samsung serisine yakın kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialar ile beraber serinin tasarımının Note serisinin tasarımlarını yansıtacağı tabi ki ekran boyutlarının da daha yüksek olacağı belirtiliyor.

Fakat yeni seri tabletlerin net tasarımları nasıl olur? Note serisine benzer olsa da ekran boyutları ne kadar olur? Bunu şu an için söylemek oldukça zor.

S-Pen Akıllı Kalem İddiaları

Bunun dışında teknik özellikler konusunda da Samsung Galaxy Book serisi hakkında hiçbir bilgi yok. Şimdilik sadece ufak tefek bilgilerin yer aldığı serinin hakkında en çok konuşulan iddia ise S-Pen iddiaları. Samsung’un Note serilerinde yer verdiği ve açık ara en sevilen akıllı telefon aksesuarlarından biri olarak bildiğimiz akıllı kalemlerin bu seride de net bir şekilde kullanılabileceği iddiası var.

Fakat yeni seri akıllı kalemlerin Samsung Galaxy Book serisine göre farklılıklar gösterebileceğini belirtenlerde var. Yani çok daha yüksek bir teknolojiye sahip olan akıllı kalemleri görebiliriz. Nitekim rakip Apple tarafından yeni iPad serisi için özel bir akıllı kalem sisteminin kullanılacağı düşünülmekte. Samsung’un da rakibine üstün gelmek için yeni seri S-Pen akıllı kalemleri sunacağı oldukça mantıklı.

LTE ve Windows 10 İddiası

Samsung Galaxy Book adı ile geleceği düşünülen yeni Samsung tabletlerinin oldukça yüksek bir teknolojiye sahip olması hatta belki de bilgisayarlara duyulan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracak bir seriden bile bahsediliyor.

Bu noktada yeni model hakkında son iddialarında LTE yani mobil hat desteği ve Windows 10 işletim sistemi desteği olarak karşımıza çıkıyor. Mobil hat desteği konusunda yeni serinin beklenen özelliklerden birini alabileceğini söylemek yanlış olmaz. Bunun dışında Windows 10 işletim sistemi desteği de mantık dışı bir ihtimal değil.

Çıkış Tarihi İddiası

Hemen belirtelim Samsung Galaxy Book serisi için şu an için konuşulan tüm bu bilgiler birer iddia olarak karşımıza çıkıyor. Samsung tarafından herhangi bir bilgi verilmiş değil. Bu nedenle çıkış tarihi konusunda net bir bilgi yok. Beklenti ise Samsung’un en azından bilgi verme açısından MWC 2017 etkinliğinde yeni tablet hakkında iddiaları konuşacağı düşünülüyor.