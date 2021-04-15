Samsung Galaxy Book Pro 360’ın Tasarımı Ortaya Çıktı!

Dün Samsung, 28 Nisan’da bir lansman etkinliği düzenleyeceğini doğruladı. Yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinin Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360’ın tanıtımı için olduğu söyleniyor. Lansman etkinliği öncesinde, Galaxy Book Pro 360’ın tasarım detayları netlik kazandı.

Galaxy Book Pro’nun geleneksel bir dizüstü bilgisayar olarak gelmesi beklenirken, Galaxy Book Pro 360, dokunmatik ekranı ve S Pen kalemi desteğiyle 2’si 1 arada dönüştürülebilir bir model olacak. Görüntüler, aygıtın bir çift USB-C bağlantı noktası, bir USB-A bağlantı noktası ve bir HDMI girişi ile donatıldığını gösteriyor. Öte yandan Galaxy Book Pro, USB-A bağlantı noktası dışında aynı bağlantı seçeneklerine sahip.

Galaxy Book Pro’nun 13,3 inç OLED ekranla gelmesi beklenirken, 360 modeli kullanıcılara daha büyük 15,6 inç OLED ekran sunacak. 11. nesil Intel Core i5 ve Core i7 işlemcilerle desteklenmesi beklenen cihazlar, Windows 10 işletim sistemi ile çalışacak.

Source/The Voice

Raporlar ayrıca Güney Koreli şirketin Galaxy Book Go’yu bütçe dostu bir cihaz olarak duyurabileceğini de öne sürüyor. Bu cihaz kullanıcılara 14 inç FHD ekran, Windows 10 Home, Snapdragon 7cx/Snapdragon 8cx Gen.X (yeni sürüm) CPU sürümleri, 4 GB/8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB / 256 GB UFS 2.1 depolama vaat ediyor.