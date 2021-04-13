Samsung Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360 Geliyor

Samsung’un yakında Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360‘ı piyasaya sürmesi bekleniyor. Bugün 91Mobiles, SafetyKorea sertifikalı dizüstü bilgisayarların canlı görüntülerini tespit etti.

Raporda belirtildiği gibi, NT950XDB ve NT950QDB model numaralarına sahip iki Samsung dizüstü bilgisayar SafetyKorea veritabanında görünüyor. Bu dizüstü bilgisayarlar daha önce Bluetooth SIG sertifikasinda da görüntülendi. Model numaraları sırasıyla Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360‘a karşılık geliyor.

Windows dizüstü bilgisayarların görüntüleri, her ikisinin de tam boyutlu klavyeler içereceğini ortaya koyuyor. Ancak Galaxy Book Pro 360, adından da anlaşılacağı üzere Galaxy Book Pro’dan daha fazla dönebilen 360 derecelik menteşelere sahip olacak.

Bununla birlikte, bu görüntüler geçmişte Evan Blass tarafından paylaşılan görüntülere çok benziyor. Ancak Galaxy Book Pro 360, Evan’ın ortaya çıkardığı renklerinin aksine canlı görüntülerde gümüş bir vurguya sahip görünüyor.

Teknik özellikler açısından, her ikisinin de Intel Iris Xe GPU, LPDDR4X RAM ve SSD depolamalı Intel 11. nesil i3 / i5 / i7 işlemcilerle geldiği söyleniyor. Beklenen diğer özellikler arasında özel Nvidia MX 450 GPU (yalnızca Galaxy Book Pro, 15,6 inç modelinde), S-Pen desteği, Thunderbolt 4 bağlantı noktası, canlı duvar kağıtları ve Samsung Notes, Smart Switch, SmartThings, Samsung DeX gibi Samsung özel ürünlerine erişim yer alıyor.