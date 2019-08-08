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Samsung Galaxy Book S Tanıtıldı

Samsung Galaxy Book S her zaman açık LTE desteği, Snapdragon 8cx ve Windows 10 ile piyasaya sürülmek üzere...

By Merve

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Samsung Galaxy Book S Tanıtıldı

Samsung, Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus akıllı telefonlarının piyasaya sürülmesinin yanı sıra, LTE bağlantısı ve 23 saat pil ömrü olan Galaxy Book S’i 7 Ağustos’taki Unpacked etkinliğinde tanıttı.

Şirketin en yeni dizüstü bilgisayarı Qualcomm yonga seti tarafından destekleniyor. Her zaman LTE bağlantısını destekliyor ve Samsung ile Microsoft arasında yeni bir ortaklığın ardından Windows 10 ile çalışıyor.

Galaxy Book S ile Samsung, bir akıllı telefonun ve bir bilgisayarın gücünü bir araya getirmek istiyor. Dünyanın ilk 7nm PC işlemcisi olan Qualcomm’un Snapdragon 8cx’i, Galaxy Book 2’ye göre “%40 daha fazla CPU performansı %80 daha fazla grafik performansı ve eklenmiş bellek bant genişliği” sunacağına söz verdi.

Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı, anında açılma özelliklerine sahip Gigabit LTE bağlantısını da destekliyor. 16:9 en boy oranı ve çoklu dokunmatik 13,3 inç FHD TFT ekrana sahip. Bir kilonun altında bir ağırlığa sahip ve 305.2 x 203.2 x 6.2 – 11.8mm ölçülerinde. 8 GB RAM ve 1TB’a kadar microSD kart destekli 256GB ve 512GB iki depolama seçeneğine sahiptir.

Galaxy Book S, tek bir şarjla 23 saate kadar sürekli video oynatımı sağlayacağını iddia ediyor. AKG tarafından desteklenen ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörlere sahip. Samsung dizüstü bilgisayar, Samsung telefonları ve Windows dizüstü bilgisayarlar arasında kusursuz bağlantı sağlamak için Samsung ile Microsoft arasında yeni bir ortaklığın ardından Windows 10’da çalışıyor.

Kaynakarstechnica
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