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Samsung Galaxy Book Serisi, S Pen Desteğine Sahip Olabilir!

Samsung, S Pen desteğini dizüstü bilgisayarlarına getirmeye kararlı gibi görünüyor. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung, 2021 serisi için iki yeni Galaxy Book dizüstü bilgisayar üzerinde çalışıyor. Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360, yakında Samsung’un mevcut Windows dizüstü bilgisayar serisine katılacak gibi görünüyor.

Son sızıntıya göre Samsung’un Galaxy Book Pro ve Pro 360’ı OLED ekranlar ve S Pen desteğine sahip olacak. Galaxy Book Pro 13,3 inç ekrana sahipken, Pro 360 daha büyük 15,6 inç ekrana sahip olabilir.

Bu dizüstü bilgisayarların Intel Core i5 ve Core i7 işlemcilerle birden çok konfigürasyonda sunulacağını belirtiliyor. Bunların en yeni 11. Nesil işlemciler olduğunu tahmin ediyoruz.

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Ek olarak, her iki yeni Galaxy Book Pro dizüstü bilgisayarla da hareket halindeyken bağlantı kurulabileceği söyleniyor. Standart modelin WiFi ve LTE sürümleriyle geleceği söylenirken, Pro 360’ın Wi-Fi ve 5G modelleri bulunduracağı belirtiliyor.

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy Chromebook 2, Galaxy Book Flex 2 5G, Galaxy Book Ion 2, ve Notebook Plus 2 adlı dizüstü bilgisayarlarıyla oldukça fazla talep gördü. Güney Koreli şirketin yeni cihazlarını da sabırsızlıkla bekliyoruz.

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KaynakFlipboard

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