Samsung Galaxy Book Tanıtıldı! Tüm Özellikleri Ve Fiyatı

Herkes Samsung’un yeni seri amiral gemisi olan akıllı telefonları Galaxy S8 akıllı telefonlarını merakla beklerken Samsung MWC 2017 etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtarak gündemini değiştirmiş oldu. İlk olarak Tab S3 tabletleri tanıtılırken hemen sonrasında ise Samsung’un yeni ürünü olan Samsung Galaxy Book 2’si 1’arada tabletleri de tanıtıldı.

Samsung Galaxy Book Nasıl Bir Tablet Serisi?

Samsung Galaxy Book modeli markanın yeni seri tabletleri oldu. 2’si 1’arada modellere yakın olarak bilinen yeni seri ürünlerin ne gibi özelliklerinin öne çıktığına bakalım.

Samsung Galaxy Book Tüm Tasarım Detayları

Samsung Galaxy Book serisinde iki farklı model karşımıza çıkıyor. İlk model 10.6 inç ekran boyutuna sahip olan bir model olarak karşımıza çıkmakta. Diğer model ise 12 inç ekran boyutuna sahip olan bir tablet modeli olarak karşımıza çıkıyor. Her iki tablet modelinde de oldukça sade bir tasarım karşımıza çıkıyor. Hem ince hem de sade bir tasarımla dikkat çeken tabletlerin her iki kasa malzemesinde de alüminyum kullanılmakta.

10.6 inç model boyutları: 261.2 X 179.1 X 8.9 mm ölçülerinde. Bunun dışında 10.6 inç olan modelin ağırlığı ise 650 gram.

12 inç model boyutları: 291.3 X 199.8 X 7.4 mm ölçülerinde. Bu seride ise 754 gram tablet ağırlığı öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Book Ekran Özellikleri

Aslında bu serinin iki farklı ürün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. 10.6 inç ekranlarla 12 inç ekranlar arasında sadece boyut farkı dikkat çekmiyor. Bunun dışında birçok özellik farkı da öne çıkıyor. Ekran özellikleri ise şöyle;

10.6 inç olan model için: TFT ekran teknolojisi ile beraber 1920 X 1280 Full HD ekranlar.

12 inç model için: Super AMOLED ekran teknolojisi ile 2160 X 1440 çözünürlük ayrıca HDR desteği.

Samsung Galaxy Book Teknik Özellikleri

Gelelim tanıtıma damga vuran asıl kısma. Samsung Galaxy Book serisi tasarım olarak bir hayli öne çıkan bir model oldu. Yine dediğimiz iki farklı modelde iki farklı özellik karşımıza çıkıyor. Hem 10 inç hem de 12 inç olan modellerde de genel olarak tanıtımla beraber beğeni toplayan performans değerlerinin ortaya çıktığını belirtelim.

10 inç model için: Intel Kaby Lake serisi ile beraber Intel Core m3 işlemci. İşlemci hızı 2.6 GHz. 4 GB RAM bellek ve 64 GB depolama birimi. Ayrıca 256 GB yükseltilebilir hafıza seçeneği de dikkat çekiyor.

12 inç modeli için: Intel Kaby Lake mimarisi ile Core i5 işlemci. İşlemci hızı 3.1 GHz. Hem 4 hem de 8 GB RAM bellek seçeneği. 128/256 GB depolama birimleri. Yine yükseltilebilir 256 GB hafıza.

Samsung Galaxy Book İşletim Sistemi ve Kamera

İşletim sistemi konusunda her iki modelde de bilgisayarlara yakın bir model karşımıza çıktığı için beklendiği gibi Windows 10 işletim sistemi her iki tablet serisinde de kullanılmakta. Ayrıca akıllı kalem desteğine de yer verilen tabletlerin içerisinde Windows 10 ile beraber gelen tüm özellikleri net bir şekilde bulabiliyorsunuz. İşletim sistemi dışında kamera konusuna gelecek olursak yine her iki 5 MP ön kamera kullanılırken 12 inçlik seride 13 MP değerinde bir de arka kamera modeline yer verilmiş durumda.

Samsung Galaxy Book Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı kalem ve yenilenmiş ekran özellikleri gibi ekstra özellikleri bulunan serinin her iki modelinin da çıkış tarihi konusunda bilgiler tam olarak netlik kazanmamış durumda. Fiyat açıklaması ile beraber çıkış tarihi netlik kazandığında yazımıza ekleyeceğiz.