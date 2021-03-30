Samsung Galaxy Buds 2, Bu Yıl Satışa Sunulabilir!

Samsung’un en yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds Pro olarak adlandırılıyor. Bu yılın başlarında Galaxy S21 serisinin yanında duyrulan dışında, bir çift kulaklık daha alma şansımız var ve bu kulaklık Galaxy Buds 2 olarak piyasaya sürülebilir.

Bir rapora göre, Samsung Galaxy Buds 2 adlı beşinci TWS kulaklık çifti üzerinde çalışıyor. Resmi ad, Galaxy Wearable APK uygulamasının en sonmi sürümünde ortaya çıktı.

Ayrıca, kulaklıkların “berry” kod adına sahip olduğu da ortaya çıktı. Kulaklıklar birden fazla cihaz bağlantısını destekliyor ve ayrıca tabletlerin yanı sıra Samsung olmayan cihazlarla da uyumlu olacak. Şimdiye kadar kulaklıklar hakkında bilinen tek şey bu.

Geçen yıl, Samsung iki çift kablosuz kulaklık piyasaya sürdü ilki, 2020 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S20 serisiyle birlikte duyurulan Galaxy Buds Plus’tı ve onu yılın ilerleyen aylarda Galaxy Buds Live izledi.

Samsung’un Galaxy Buds 2’yi bu yıl da piyasaya sürme şansı var. Bununla birlikte, Galaxy Buds Pro’nun altına yerleştirileceğine inanıyoruz, ancak daha iyi pil ömrü, geliştirilmiş tasarım ve birinci nesil Galaxy Buds ve Galaxy Buds Plus’a göre daha iyi ses kalitesi gibi yükseltilmiş özelliklerle birlikte geleceğini düşünüyoruz.