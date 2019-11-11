Samsung Galaxy Buds 2 için İlk İddialar Ortaya Çıktı

Kablosuz kulaklık modellerinde yarış iyiden iyiye hızlanmaya başladı. Çok kısa bir süre önce Apple’ın AirPods Pro kulaklık modelinin tanıtımı yapıldı. Apple’ın yeni kablosuz kulaklık modelinin tanıtılmasının hemen ardından gözler Samsung’a çevrildi. Bu ataklara karşın Güney Koreli teknoloji devinin yeni kablosuz kulaklık modellerini hazırladığı ortaya çıktı. Bu noktada Samsung Galaxy Buds 2 modellerini göreceğiz.

Belli başlı özellikleri ortaya çıkan Samsung Galaxy Buds 2 kulaklık modellerinin ortaya çıkan ilk özelliklerinden söz edelim.

Samsung Galaxy Buds 2 Şimdiden Çok Konuşulacak

SM-R175 kod adıyla gelmesi beklenen yeni kulaklık modellerinin ilk olarak renk seçeneklerinden söz etmek gerekiyor. Raporlara göre yeni seri kulaklık modellerinde 4 farklı renk seçeneği sunulacak. Mavi, Pembe, Beyaz ve Siyah renk seçeneklerinin sunulduğu bir kablosuz kulaklık modeliyle karşı karşıya kalacağız.

Teknik özelliklere bakıldığı zaman ise ilk dikkat çekecek olan kısmın yenilenmiş aktif gürültü engelleme sistemi olduğunu göreceğiz. Tıpkı Apple’ın AirPods Pro modelinde olduğu gibi geliştirilmiş bir gürültü engelleme teknolojisi sunulacak.

Samsung Galaxy Buds 2 için ortaya çıkan son detay ise depolama alanı oldu. Depolama alanı kısmında 8 GB depolama alanı sunulması bekleniyor. Fakat 8 GB depolama alanının bağımsız olarak çalışmayacağı düşünülüyor. Yine depolama alanının telefonlar ve akıllı saatler üzerinden yönetilmesi söz konusu olacak.

2020 yılının Şubat ayında tanıtılması beklenen yeni serinin fiyat kısmında ise Apple’ın kulaklıklarının yarısı gibi bir aralığında olması bekleniyor. Bu da Samsung ile Apple arasındaki rekabetin kızışacağını gösteriyor. Kesin fiyat bilgilerini ve kulaklıkların tüm teknik özelliklerini tanıtımın sonrasında aktaracağız. Apple’ın modellerinden daha başarılı bir kulaklık modelinin sunulup sunulmayacağı merak konusu.