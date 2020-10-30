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Samsung Galaxy Buds Beyond İle Tanışın!

Samsung'un yeni kulaklıkları "Buds Beyond" olarak adlandırılabilir. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy Buds Beyond

Samsung, 2021’de Galaxy S21 serisini piyasaya sürmeyi planlıyor. Şimdi ise şirket “Samsung Blade” ve “Galaxy Space” gibi isimlerden sonra bambaşka bir marka ismi düşünüyor. Yeni kulaklıkların, “Buds Beyond” olarak adlandırılması bekleniyor.

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre, şirket kulaklıkları için “Buds Beyond” ismini kullanmaya hazırlanıyor. Marka ismi, 29 Ekim itibariyle hala Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi’nde (EUIPO) inceleme bekliyor. Ayrıca basit bir isim dışında başka bir bilgi de bulunmuyor.

Fakat Kore’den gelen yeni raporlar, Samsung Galaxy Buds 2‘nin, Galaxy S21 serisiyle birlikte piyasaya çıkacağını söylüyor. raporun adı mevcut isimle aynı. Üstelik kulaklıklarda su direncinin de artacağını söyleyen bu rapor fazlasıyla merak uyandırıyor.

Samsung Galaxy Buds Beyond

Bildirildiğine göre bu kulaklığın kod adı “Attic” olarak isimlendiriliyor. Siyah, Gümüş ve Menekşe renk seçeneklerini de beraberinde getiriyor. Samsung ayrıca Buds Sound adlı bir ticari markaya da sahip. Bu yüzden hangi markanın gelecek sene çıkacağını merakla bekliyoruz.

Yine de bunların sadece bir ticari marka olduğunu unutmamanızı rica ediyoruz. Yani, yukarıdaki tüm isimlendirmeler ya ayrı ürünler olabilir ya da sonsuza dek ticari bir marka olarak kalabilirler.

Ek bir bilgi olarak, Samsung’un yakında Galaxy S21 serisi cihazlarının üretimine başlaması bekleniyor. Eğer Ocak 2021’de akıllı telefonların yanında yeni bir kulaklık da piyasaya sürülürse, Samsung’un Buds Live üzerinden herhangi bir yenilik getirip getirmeyeceğini de bilmiyoruz.

ANC (Aktif Gürültü Engelleme), iyileştirilmiş pil ömrü gibi daha iyi özellikler de sunabilir. Ayrıca, şanslıysanız, Samsung genellikle ön sipariş hediyeleriyle tanındığı için yeni amiral gemilerini ön sipariş verirken bu yeni kulaklıklara ücretsiz olarak da sahip olabilirsiniz.

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KaynakGalaxy Club
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