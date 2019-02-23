Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri boy gösterdi. Yeni seri akıllı telefonların satışlarının başlamasının ardından yeni serilerle beraber ortaya çıkan aksesuar serileri de merak uyandırmaya başladı. Bu noktada en çok merak edilen aksesuar modeli ise yeni kablosuz kulaklıklar oldu. Telefonun arkasından şarj olma gibi ayrıcalıklar sunan yeni kulaklıkların özellikleri de bir hayli dikkat çekici. Daha önce yeni amiral gemisi akıllı telefonların özelliklerinden söz etmiştik. Şimdi ise Samsung Galaxy Buds kulaklık modeli için detaylardan söz edeceğiz. Bakalım bu seri bizlere neler sunuyor?

Samsung Galaxy Buds Tasarımı Nasıl?

Samsung’un eski seri kulaklıklarıyla benzer bir tasarıma sahip olan Samsung Galaxy Buds, genel olarak aynı çizgiyi koruyor. Yine kablosuz kulaklıkların oldukça mini bir boyuta sahip olduğunu görüyoruz. Arka kısımda dokunmatik panelin bulunduğu bir yüzeye sahip olan kulaklık, bunun dışında standart kulak içi kulaklık modellerini benziyor. Oldukça mini bir boyuta sahip olan serinin boyutları ise 17.5 mm X 19.2 mm X 22.3 mm olarak açıklandı.

Buna karşın yuva kısmında ise 38.8 mm X 70 mm X 26.5 mm boyutları karşımıza çıkıyor. Kulaklıkların ağırlıkları ise sadece 5.6 gram olarak açıklandı. Buna karşın kulakların kutusunun ise 39.6 gram gibi bir ağırlığı var. Tasarım kısmında son dikkat çekeceğimiz detay renk seçenekleri. Bu modelde tek renk seçeneği yok. 3 farklı renk seçeneği sunuluyor. Siyah ve beyaz renk seçeneklerine ek olarak bir de sarı renk seçeneğini görüyoruz.

Samsung Galaxy Buds Teknik Özellikleri Neler?

Yeni kulaklık modelinde teknik kısımda dikkat çeken detaylar var. Bu serinin ilk dikkat çeken kısmı kulaklıkların birbirinden bağımsız olması. Her iki kulaklıkta bu şekilde kullanılabiliyor. Bağlantıların Bluetooth 5.0 ile gerçekleştirildiği kulaklıkların; İvme ölçer, yakınlık sensörü, dokunma paneli, kulaktan açma kapama algılama ve hall sensörleri bulunuyor. Kulaklıkların bu sensörlerle beraber üst düzey bir performans değerine ulaştığını da ayrıca eklemek gerekiyor.

Bunun dışında Samsung Galaxy Buds kulaklıklarında IPX2 sertifikasına yer veriliyor. Söz konusu sertifika sayesinde kulaklıkların tere karşı ve su sıçramalarına karşı koruma sunduğunu görüyoruz. Özellikle spor yapan kullanıcılar için bunun önemli bir avantaj olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm bu özelliklerin dışında yeni seri kulaklıkların batarya kapasitesinden de söz edelim. Kulaklıkların üzerinde 58 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. Bu batarya değerine ek olarak bir de kutuda yer alan bataryayı görüyoruz. Kulaklıkların Galaxy S10 akıllı telefonları üzerinden şarj olma ve hızlı şarj gibi özellikleri de var. Hızlı şarj özellikleri fark yaratacak cinsten.

Sadece 15 dakika içerisinde kulaklığın 1.7 saatlik bir kullanım ömrüne kadar hızlı şarj desteği sunduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tüm bunların dışında yeni serinin gürültü engelleme özelliklerinin geliştirildiğini ve çevresel ses modu gibi ses modlarına yer verdiğini de görüyoruz. Ses konusunda SBC, özel Samsung teknolojisi olan Scalable ve SBC ses teknolojilerine de yer veriliyor.

Tüm bu özelliklerle beraber yeni serinin fiyatı konusunda ise 799 TL açıklaması yapıldı. Şu an için ön sipariş veren kullanıcılara özel bir hediye kampanyası var. Galaxy S10 ön siparişlerinde kulaklık hediye ediliyor.