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Samsung Galaxy Buds Pro, 3D Mekansal Ses Özelliği İle Geliyor!

Samsung'un yeni kulaklıklarına dair detaylar hız kazanmaya devam ediyor. İşte yeni Galaxy Buds Pro ve Airpods benzeri özellikleri...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung, önümüzdeki ay Galaxy S21 serisinin yanı sıra yeni kablosuz kulaklıkları da tanıtacak. Bu yeni kulaklıklar Galaxy Buds Pro olarak piyasaya sürülecek. Sızıntılar kulaklıklara dair birkaç özelliği ortaya çıkarsa da şimdi, başka bir sızıntı daha bulunuyor. Söylentiye göre Samsung, Apple Airpodslarda bulunan birkaç özelliği kulaklıklarına eklemeyi düşünüyor.

Kaynağımıza göre, Galaxy Buds Pro “birden çok seviyede Aktif Gürültü Önleme ve Ortam Sesi” desteğine sahip olacak. Bu, kullanıcıların gürültü engelleme ve ortam sesi özelliğini diledikleri gibi ayarlayabilecekleri anlamına geliyor.

Bu, Jabra Elite 85t‘nin sunduğu ve kullanıcının tek bir gürültü iptali açmak veya kapatmak yerine 11 farklı gürültü engelleme seviyesi arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan bir özelliğe benziyor. Ayrıca, Huawei FreeBuds Studio‘nun kullanıcıların iki tür Duyma Modu arasında geçiş yapmasına izin verdiğine benzer bir şekilde, Galaxy Buds’ta ortam sesi seviyesini de ayarlayabileceksiniz.

Samsung Galaxy Buds Pro

Sızıntı yapan kişi, bu özelliklere uygulama aracılığıyla erişilip erişilemeyeceğini veya kulaklıklardaki kontroller kullanılarak ayarlanıp ayarlanamayacağını söylemiyor. Ancak tahminimiz, bu özelliklere erişmek için Galaxy Wear uygulamasını kullanmanız gerekecek.

Bahsedilen diğer bir özellik, kulaklıklar sesi algıladığında ortam sesi modunun otomatik olarak açılma desteği gibi görünüyor. Bu, kulaklıkların kullanıcının konuştuğunu (konuşmayı okuduğunu) algıladığında Ortam Sesi‘ni açacağı ve böylece kullanıcının diğer kişinin ne söylediğini duymak için sesi duraklatması gerekmediği anlamına geliyor.

Kaynağımız, Galaxy Buds Pro’nun takip desteği ile birlikte 3D Uzaysal Ses özelliğine sahip olacağından da bahsediyor. Benzer bir özellik, birkaç ay önce Apple tarafından AirPods Pro için duyurulmuştu. Yeni AirPods Max‘te de bulunan bu özellik, bir video veya film izlerken sinemaya benzer bir deneyim sağlıyor, böylece ses tek bir yönden değil, her yerinizden geliyormuş gibi oluyor.

Galaxy Buds Pro, Phantom Silver, Phantom Black ve Violet olmak üzere üç renkte sunulacak. Kasası, son nesil modelden çok daha büyük bir pil barındıracak, bu nedenle kullanıcılar yeni kulaklıklarla daha da fazla pil ömrü elde edecek.

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KaynakMspoweruser

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