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Samsung Galaxy Buds Pro, Bir Nevi İşitme Cihazı Görevi Görüyor!

Samsung'un yeni kulaklıkları Galaxy Buds Pro, muhteşem özelliklerle dolu. Bu kulaklıklara eklenen yeni bir güncelleme de harika yenilikleri beraberinde getiriyor.

Ayşen Sıla

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Samsung, geçtiğimiz günlerde, Galaxy S21 serisinin yanı sıra Galaxy Buds Pro adlı yeni bir TWS kulaklık piyasaya sürdü. Bu yepyeni kulaklıklar bir haftadır piyasada olmasına rağmen şimdiden muhteşem bir güncellemeyi de beraberinde getiriyor.

Güncelleme, R190XXU0AUA1 sürümü olarak adlandırılıyor. Üstelik oldukça küçük diyebiliriz.  Sadece 2,20 MB boyutunda. Güncelleme, kulaklıklar için ses dengesi ayarlamalarına ek olarak bir işitme iyileştirme özelliği getirdiğini söylüyor. Diğer yenilikler arasında ise:

-Uygulanan İşitme geliştirmeleri özelliği
-Sol / Sağ ses dengesi ayarı
-Geliştirilmiş Bixby sesli uyandırma yanıtı
-Geliştirilmiş sistem kararlılığı ve güvenilirliği yer alıyor.

samsung

Galaxy Buds Pro’nun fiyatının hakkını veren özelliklere de sahip. Konuşma sırasında ANC’den ortam sesine otomatik olarak geçerek, sesinizi algıladığında devreye giren akıllı aktif gürültü engelleme özelliğine sahip.

Kulaklıklarda ayrıca bir şey izlerken 360 derecelik bir ses deneyimi sağlayan Dolby Head Tracking bulunuyor. Başınızı hareket ettirirken sesin yönünü de değiştirerek muhteşem bir deneyime sahip olabiliyorsunuz.

samsung

Diğer bir harika özellik, senaryoya göre cihazlar arasındaki bağlantıyı otomatik olarak değiştiren Otomatik Geçiş özelliğinden geliyor. İmkanınız varsa, bu harika kulaklıkları almak için bir an bile tereddüt etmeyin.

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Cepkolik
KaynakXDA Developers

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