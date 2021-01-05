Samsung Galaxy Buds Pro Kutu Açılımı

Samsung, 14 Ocak’ta 2021’deki ilk Galaxy Unpacked etkinliğine ev sahipliği yapacağını doğruladı. Şirketin bu konferansta Galaxy S21 serisini duyurması bekleniyor. Bu akıllı telefonların yanı sıra, firmanın Galaxy Buds Pro adlı yeni bir gerçek kablosuz kulaklık da tanıtacağı söyleniyor. Resmi duyurularından önce, bu kulaklıklar YouTube’da bir kanal tarafından görüntülendi.

Galaxy Buds serisi gerçekten kablosuz kulaklıklar arasında piyasadaki en popüler ürünlerinden biri diyebilirz. Serinin basitçe Galaxy Buds olarak adlandırılan ilk modeli, Galaxy S10 serisiyle birlikte tanıtıldı. Galaxy Buds Plus olarak bilinen ikinci model, Galaxy S20 serisi ile piyasaya giriş yaptı. Ardından Galaxy Note20 serisi ile Galaxy Buds Live geldi. Şimdi ise Galaxy Buds Pro‘ya sahip olacağız.

Nitekim Samsung, 14 Ocak’taki Galaxy S21 serisi lansman etkinliğinde Galaxy Buds Pro’yu duyurmaya hazırlanıyor. Bu ürünle ilgili hemen hemen her şey, birçok sızıntı sayesinde artık biliniyor. Şimdi ise bir Youtuber, bu muhteşem kulaklıkların kutu açılımını kanalında yayınladı.

Video, sızdırılan tüm özellikleri doğruluyor ancak fiyatları hakkında hiçbir şey söylemiyor. Önceki raporlara göre, Samsung’un yeni gerçek kablosuz kulaklık çifti ABD’de yaklaşık 199 dolar ve Avrupa’da 229 euroya mal olacak. Önümüzdeki hafta daha fazla bilgi almayı umut ediyoruz.

Galaxy Buds Pro’nun Bilinen Özellikleri

Kaynağımıza göre, Galaxy Buds Pro “birden çok seviyede Aktif Gürültü Önleme ve Ortam Sesi” desteğine sahip olacak. Bu, kullanıcıların gürültü engelleme ve ortam sesi özelliğini diledikleri gibi ayarlayabilecekleri anlamına geliyor.

Bu, Jabra Elite 85t‘nin sunduğu ve kullanıcının tek bir gürültü iptali açmak veya kapatmak yerine 11 farklı gürültü engelleme seviyesi arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan bir özelliğe benziyor. Ayrıca, Huawei FreeBuds Studio‘nun kullanıcıların iki tür Duyma Modu arasında geçiş yapmasına izin verdiğine benzer bir şekilde, Galaxy Buds’ta ortam sesi seviyesini de ayarlayabileceksiniz.

Bahsedilen diğer bir özellik, kulaklıklar sesi algıladığında ortam sesi modunun otomatik olarak açılma desteği gibi görünüyor. Bu, kulaklıkların kullanıcının konuştuğunu (konuşmayı okuduğunu) algıladığında Ortam Sesi‘ni açacağı ve böylece kullanıcının diğer kişinin ne söylediğini duymak için sesi duraklatması gerekmediği anlamına geliyor.