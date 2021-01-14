Samsung Galaxy Buds Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, üç yeni S serisi telefonunun yanı sıra, şirketin bu segmentteki yeni amiral gemisi olması beklenen Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklıklarını da duyurdu. Bu kulaklıklar Galaxy Buds Plus tasarımından ilham alıyorlar ancak daha da iyi ergonomi ve daha uzun dinleme süresi sunuyorlar. Ek olarak, daha iyi ses kalitesi vaat ediyorlar ve Buds Live‘dan yadigar kalan aktif gürültü engelleme özelliğini getiriyorlar. Gelin bu yeni kulaklıklara daha detaylı bakalım.

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Samsung Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro‘da daha derin ses için 11 mm woofer ve net tizler sunmak için 6,5 mm tweeter bulunuyor. Samsung, mevcut kurulumun son derece saygın Galaxy Buds Plus ile karşılaştırıldığında ses kalitesini biraz daha artırdığını söylüyor.

Ayrıca Buds Pro, çağrı departmanında önemli bir gelişme sunuyor. Arka plandaki gürültüden ayırmak için sesinize odaklanan özel bir Ses Alım Birimi (VPU) ve üç mikrofon yer alıyor. Bu mikrofonlardan biri, ortam seslerine yardımcı olmak için yüksek sinyal-gürültü oranına (SNR) sahip. Ve son olarak, TWS kulaklıklar Samsung’un yepyeni Rüzgar Kalkanı teknolojisini de beraberinde getiriyor. Böylece rüzgar dışarıda veya bisiklet sürerken aramalarınız bozulmuyor.

Tabii ki, aktif gürültü önleme de var ve Samsung ortam sesini yüzde 99 oranla kıstığını iddia ediyor. ANC ayarları oldukça ayrıntılı olduğundan, ANC düzeyini seçebiliyor ve bir konuşma yapmak istiyorsanız, çevredeki sesleri 20 dB‘den daha fazla yükseltebiliyorsunuz.

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En iyi yanı, kulaklıkların bunu kendi başlarına yönetecek kadar akıllı olmasından kaynaklanıyor. Mikrofonlar her zaman sesinizi dinliyor, bu nedenle ne zaman konuşursanız, Ortam Sesi özelliği devreye giriyor ve ortamın duyulmasına izin veriyor.

Bir başka güzel yeni özellik ise Otomatik Geçiş. İki Samsung cihazını aynı anda bağlayabiliyorsunuz. Örneğin tabletiniz ve telefonunuzu aynı anda bağlayabiliyorsunuz. Bu, tablette bir film izlemenizi sağlıyor ve telefonunuza bir arama geldiğinde Buds Pro, aramayı kabul edebilmeniz için filmi otomatik olarak duraklatıp telefona geçebiliyor. Ve konuşma bittikten sonra, kusursuz bir deneyim sağlamak için kaldığı yerden devam ediyor.

Muhteşem özellikler burada bitmiyor. Yeni kulaklıklar, Apple‘ın Spatial Audio‘suna benzer Dolby Head Tracking teknolojisine dayalı 360 Audio sistemi sunuyor. Oyun Modu, mümkün olan en düşük gecikmeye ihtiyaç duyduğunuz durumlar için mevcut bulunuyor.

Her bir kulaklık, ANC açıkken ve onsuz yaklaşık 8 saate kadar kesintisiz dinleme için 5 saate kadar dayanabileceğini söylediği 61 mAh’lik bir batarya sunuyor. Kulaklıkların içinde, toplam oynatma sürelerini sırasıyla 18 ve 28 saate çıkaran başka bir 472 mAh hücre bulunuyor. Hızlı şarj işlevi, yalnızca 5 dakikalık şarjla size 1 saatlik müzik çalma deneyimi sağlıyor.

Galaxy Buds Pro, Phantom Silver, Phantom Violet ve Phantom Black olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Samsung Galaxy S21 siparişlerinizde ücretsiz olarak elde edebileceğiniz kulaklıklar 200 dolar yani yaklaşık 1.473 TL fiyat etiketine sahip olacak ve 19 Ocak‘tan itibaren satışa sunulacak.