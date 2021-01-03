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Samsung Galaxy Buds Pro’nun Yeni Görüntüleri Sızdırıldı!

Samsung'un yeni kulaklığı Galaxy Buds Pro henüz resmi olarak satışa çıkarılmadan bir Facebook kullanıcı tarafından görüntülendi.

Yunus Emre Çakır

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Samsung

Samsung‘un 14 Ocak 2021 tarihinde yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliğe az bir zaman kaldı. Firmanın yapacağı etkinlikte Galaxy S21 ve Galaxy Buds Pro gibi yeni ürünlerinin yanısıra başka cihazlarını da tanıtması bekleniyor. Ancak henüz resmi tanıtımı yapılmadan ve satışa çıkarılmamış olan Galaxy Buds Pro kulaklığın görüntüleri bir Facebook kullanıcı tarafından paylaşıldı. Ortaya çıkan bu görsellerde cihazın satış kutusuyla birlikte olduğu görülüyor. Ayrıca bu görüntüleri paylaşan kullanıcı Galaxy Buds Pro‘yu 180 dolar fiyat etiketiyle satışa koymuş durumda. Sızdırılan bilgilere göre ise kulaklığın satış fiyatının 199 dolar olacağı yönündeydi.

Şarj kutusuyla birlikte paylaşılan bu görseller ile kulaklığın gerçek yapısını da görmüş durumdayız. Bugüne kadar sızdırılan görsellerle aynı şekile sahip olan cihaz oval bir görünüme sahip. Aynı zamanda kutusunda yer alan detayları da paylaşıldığı için kulaklığın IPX7 sertifikasına sahip olduğu ortaya çıktı. Böylelikle yeni Galaxy Buds Pro‘nun suya ve terlemeye karşı yüksek bir dayanıklılığı olacak. Pil ömrü ise 5 ile 18 saat arasında olduğu görülüyor. Daha kesin ve resmi bilgiler için 14 Ocak tarihini beklemek gerekiyor.

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