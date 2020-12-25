Samsung Galaxy Buds Pro’nun Fiyatlandırması Ortaya Çıktı!

Samsung‘un Galaxy S21 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 14 Ocak’ta bir lansman etkinliğinde piyasaya süreceği söylentileri var. Aynı etkinlikte, telefonların yanı sıra şirketin yeni nesil TWS kulaklıklarını da piyasaya sürmesi bekleniyor ve kulaklıklar Samsung Galaxy Buds Pro ismini taşıyor.

Samsung’un yeni kablosuz kulaklıkları ile ilgili birkaç rapor gördük, ancak bazı önemli ayrıntıları ortaya çıkaran Twitter kullanıcısı WalkingCat sayesinde yeni bir görüntü de çevrimiçi olarak ortaya çıktı.

Sızıntı, Galaxy Buds Pro’nun Galaxy Buds Plus‘a benzer iki yönlü bir hoparlörle geleceğini gösteriyor. Ayrıca şirketin Akıllı Gürültü Önleme adını verdiği daha güçlü bir aktif gürültü önleme özelliği de olacak.

Kulaklığın kullanıcılara deneyim üzerinde daha fazla kontrol sağladığı söyleniyor. Kulaklıkların üç moda sahip olacağı da ekleniyor. Bunlar, Konuşma Modu, Ortam Sesi Modu ve Seviye kontrollerine sahip olan Aktif Gürültü Engelleme Modu olarak adlandırılıyor.

Ayrıca, TWS kulaklıkların da Spatial Audio ve suya dayanıklılık için IPX7 derecesine sahip olacağı görülüyor. Samsung cihazları için Galaxy Buds widget’ından söz edilen bir şey var ancak şu anda bununla ilgili hiçbir detay bilinmiyor.

Pil bölümünde, Samsung Galaxy Buds Pro‘nun tek bir şarjla sekiz saatlik oynatma süresi ve 4,5 saatlik konuşma süresi sunması bekleniyor. Şarj kutusu ile konuşma süresi 15 saate, oynatma süresi ise 28 saate çıkarılabilir.

Fiyatlandırmaya gelince, kulaklıkların serideki en pahalı kulaklık olacağı söyleniyor. Nitekim 199 dolardan başlayan bir fiyata sahip olması bekleniyor. Karşılaştırma için Galaxy Buds Plus ve Galaxy Buds Live sırasıyla 149 dolar ve 169 dolar olarak fiyatlandırılmıştı.