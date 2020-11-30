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Samsung Galaxy Buds Pro’ya Bir Bakış

Samsung'un yeni kulaklıkları Galaxy Buds Pro'nun şarj kutusunun tasarımı ortaya çıktı. İşte ilginç detaylar...

Ayşen Sıla

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Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung, Ocak 2021’de Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Şirket, amiral gemilerinin yanı sıra, Buds Plus‘dan sonra gelen yeni Galaxy Buds Kablosuz Kulaklıklarını da tanıtacak. Ve son zamanlarda Endonezya’da alınan bir sertifika, kulaklıkların Galaxy Buds Pro olarak adlandırılacağını doğruladı. Kablosuz kulaklıklar, FCC ve SGS sertifikalarını da aldı.

Kaynağımız tarafından bildirildiği üzere, Samsung’un FCC listesi SM-R190 model numarasını takip ediyor. Bununla birlikte liste, bir sonraki kablosuz kulaklıkların gerçekten de “Buds Pro” ismini alacağını teyit ediyor. Ayrıca, FCC listesi, kulaklığın şarj kutusuna ait görüntüleri de ortaya çıkardı.

Buna göre tasarım, Galaxy Buds Live‘a benzer bir tasarımı (köşeleri yuvarlatılmış kare şekli) ortaya çıkarıyor. Ve Buds Plus‘ın dikdörtgen tasarımından da farklı. Bununla birlikte, kulaklıkların tasarımı hala bir gizem ama raporlar, Galaxy Buds Live’ın fasulye şeklini değil, Buds Plus’ın “kulak içi” tasarımını benimseyeceğini söylüyor.

Samsung Galaxy Buds Pro

Rapora geri döndüğümüzde, Buds Pro ayrıca SGS sertifikası da aldı. Benzer bir model numarası olan SM-R190’ı gösteren model 58mAh pile sahip olacak. Kulaklıkların 3C sertifikasının şarj kapasitesi 472mAh olduğunu ima ettiği için bu muhtemelen her bir kulaklığın kapasitesi olabilir. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy Buds Live’ın şarj kutusu da benzer bir pil kapasitesine sahip ancak kulaklıklarının her biri 60mAh pil bulunduruyor.

Tüm bu sızıntılara bakılırsa Buds Pro, Buds Live gibi benzer bir şarj kutusuna sahip olacak. Bu yeni kulaklıklar hakkında çok fazla bilgimiz yok, ancak raporlar kulaklıklaın, ANC (Aktif Gürültü Önleme) ve geliştirilmiş Ambient Modu’na sahip olacağını söylüyor.

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KaynakTizenhelp
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